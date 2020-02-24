Криган: внедрению закона о гражданстве в обмен на инвестиции мешает коррупция

Почему в Молдове так кипят страсти вокруг закона о гражданстве в обмен на инвестиции, в интервью радиостудии Sputnik Молдова говорит экономический эксперт Андрей Криган.

Правительство выступило за продление моратория на действие Закона о предоставлении молдавского гражданства в обмен на инвестиции. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Ион Кику. Относительно этого закона мнения экспертов разделились.

Одни считают, что подобный нормативный акт поможет молдавской экономике, поскольку такого рода опыт есть у других стран, и существуют положительные примеры того, как внедрение этого закона поспособствовало увеличению инвестиционного потока в страну. Другие, в том числе ряд европейских экспертов, например, представители Еврокомиссии, выражают озабоченность, что закон создает почву для таких явлений, как коррупция, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.

Экономический эксперт Андрей Криган полагает, что опасения связаны, в первую очередь, с тем, что для Молдовы подобная практика – совершенно новый опыт, и неизвестно, какие риски на самом деле влечет за собой принятие у нас такого закона.

"Есть очень много вопросов, связанных с тем, кто сможет приобрести таким образом гражданство, потому что информация будет закрытой по понятным причинам. Плюс такого рода проекты продвигались за рубежом, но не у нас в стране. Те, кто против этой идеи, уверены, что это будут какие-то "грязные" деньги", - заявил Криган.

"Первые гражданства нескольким инвесторам по этой программе уже выданы. Но надо смотреть по результатам, куда эти деньги пойдут, как будут инвестироваться. Многие боятся, что средства не пойдут на инвестиции. Поэтому тем, кто должен давать гарантии, следует объяснять, как это будет работать", - сообщил Криган.

Как отметил эксперт, речь идет о сумме в 150 тысяч евро, которые, согласно этому закону, иностранному гражданину необходимо инвестировать в экономику Молдовы, чтобы рассчитывать на получение гражданства нашей страны. Однако противники закона указывают на то, что в Молдове есть негативные примеры того, как деньги из банковской системы разворовывались, есть примеры ландроматов, не побеждена коррупция.

Кроме того, инвестиции – это то, в чем молдавская экономика крайне нуждается, а потому все же стоит, учитывая опыт тех стран, где такой закон действует, внедрять его и у нас, заключил эксперт.

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