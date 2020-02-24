14:07 24 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.26
  • USD17.83
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.73
Поиск
Андрей Криган
© Sputnik / Osmatesco

Криган: внедрению закона о гражданстве в обмен на инвестиции мешает коррупция

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
21 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200224/29299829/crigan-vnedreniyu-zakona-o-grazhdanstve-v-obmen-na-investitsii-meshaet-korruptsiya.html

Почему в Молдове так кипят страсти вокруг закона о гражданстве в обмен на инвестиции, в интервью радиостудии Sputnik Молдова говорит экономический эксперт Андрей Криган.

Правительство выступило за продление моратория на действие Закона о предоставлении молдавского гражданства в обмен на инвестиции. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Ион Кику. Относительно этого закона мнения экспертов разделились.

Одни считают, что подобный нормативный акт поможет молдавской экономике, поскольку такого рода опыт есть у других стран, и существуют положительные примеры того, как внедрение этого закона поспособствовало увеличению инвестиционного потока в страну. Другие, в том числе ряд европейских экспертов, например, представители Еврокомиссии, выражают озабоченность, что закон создает почву для таких явлений, как коррупция, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.

Экономический эксперт Андрей Криган полагает, что опасения связаны, в первую очередь, с тем, что для Молдовы подобная практика – совершенно новый опыт, и неизвестно, какие риски на самом деле влечет за собой принятие у нас такого закона.

"Есть очень много вопросов, связанных с тем, кто сможет приобрести таким образом гражданство, потому что информация будет закрытой по понятным причинам. Плюс такого рода проекты продвигались за рубежом, но не у нас в стране. Те, кто против этой идеи, уверены, что это будут какие-то "грязные" деньги", - заявил Криган.

Паспорт РМ.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Правительство - за продление моратория на выдачу гражданства взамен инвестиций
Как отметил эксперт, речь идет о сумме в 150 тысяч евро, которые, согласно этому закону, иностранному гражданину необходимо инвестировать в экономику Молдовы, чтобы рассчитывать на получение гражданства нашей страны. Однако противники закона указывают на то, что в Молдове есть негативные примеры того, как деньги из банковской системы разворовывались, есть примеры ландроматов, не побеждена коррупция.

"Первые гражданства нескольким инвесторам по этой программе уже выданы. Но надо смотреть по результатам, куда эти деньги пойдут, как будут инвестироваться. Многие боятся, что средства не пойдут на инвестиции. Поэтому тем, кто должен давать гарантии, следует объяснять, как это будет работать", - сообщил Криган.

Кроме того, инвестиции – это то, в чем молдавская экономика крайне нуждается, а потому все же стоит, учитывая опыт тех стран, где такой закон действует, внедрять его и у нас, заключил эксперт.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Гражданство Молдовы за деньги: отмену закона отложили, срок моратория истек
Гражданство Молдовы за деньги могут получить еще 26 человек
Гражданство Молдовы на продажу: что заявил Додон о скандальной инициативе


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Шоу силачей и полевая кухня: в России отметили 23 февраля
Как ездил общественный транспорт Кишинева во время забастовки маршрутчиков
Как ездил общественный транспорт Кишинева во время забастовки маршрутчиков
Рейтинг стран Европы по доступности электроэнергии для населения — 2019
Рейтинг стран Европы по доступности электроэнергии для населения — 2019

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться