Брутер: Плахотнюк все еще влияет на молдавскую политику

Выход шести депутатов из состава Демпартии, которые затем образовали парламентскую группу Pro-Moldova, не случайно произошел после разговора Андриана Канду с Владимиром Плахотнюком, заявил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Владимир Брутер.

Раскол Демпартии на две группы случился из-за того, что цели отколовшейся группы и той части депутатов, которая предпочла остаться в партии во главе с Павлом Филипом, стали слишком различаться. Такого мнения придерживается эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований (Москва, Российская Федерация) Владимир Брутер.

"Очевидно, и та и другая группы ставят перед собой какие-то задачи, и они будут пытаться их решить. Что касается самого раскола, то этот процесс объективный, однако я считаю, что он должен был начаться немного позже. Ситуация несколько опередила время, но, возможно, другого выхода не было", - заявил Брутер.

Насчет оставшейся части Демпартии, сохранившей за собой название, эксперт отметил, что у партии есть имя, есть определенный рейтинг, есть лидер – Павел Филип. Поэтому вполне возможно, что они останутся активными участниками политической жизни Молдовы, если будут действовать правильно и не совершат ошибок.

При всем этом Владимир Плахотнюк, бывший лидер Демпартии, вряд ли утратил интерес к политике, полагает Брутер. Не случайно Канду упомянул о разговоре с ним в тот же день, когда шестерка депутатов покинула Демпартию.

"Конечно, он все еще оказывает огромное влияние, и тот факт, что эта группа ушла именно сейчас и именно тогда, когда Канду поговорил с Плахотнюком, свидетельствует о том, что это действие на сто процентов с ним согласовано, даже на сто двадцать пять", - заключил Брутер.

На прошлой неделе фракцию ДПМ покинули шесть депутатов во главе с Адрианом Канду. За ними последовали ряд мэров населенных пунктов, районных советников и активистов. Кроме того, со стороны Pro-Moldova продолжают звучать заявления о возможном переходе на их сторону еще некоторого количества людей из числа членов Демпартии. У ДПМ была вторая по численности фракция в молдавском парламенте - 30 парламентариев. Сейчас в ней осталось 23 законодателя, с учетом выхода группы из шестерых человек и ухода из парламента Александра Ботнаря, ставшего примаром Хынчешт.

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