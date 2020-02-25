Авдеева: какие изменения ждут конкурсантов из Молдовы на "Славянском базаре"

В этом году музыкальный конкурс на фестивале "Славянский базар" в Витебске пройдет по новой схеме, заявила в эфире радиостудии Sputnik Молдова начальник Международного отдела дирекции фестиваля "Славянский базар" Светлана Авдеева.

В понедельник, 24 февраля, стартовала продажа билетов на фестиваль "Славянский базар" в Витебске, на программы главных площадок – летнего амфитеатра и концертного зала "Витебск". Исполнители из Молдовы ежегодно принимают участие в этом фестивале – как в конкурсной программе, так и в качестве приглашенных артистов.

В этом году детскую конкурсную программу фестиваля "Славянский базар" ждут изменения, отметила начальник Международного отдела дирекции фестиваля "Славянский базар" Светлана Авдеева.

"Был изменен возраст конкурсантов и национальные отборы, которые проходят. В частности, и у вас в Молдове, уже работают по новой схеме, поэтому деток мы будем выбирать от 8 до 14 лет, в отличие от прошлого формата – 7-12 лет. Мы повысили возрастную планку", - сообщила Авдеева.

По ее словам, фестиваль, хоть и называется "Славянский базар", давно открыт для всего мира. За всю историю проведения его посетили представители 80 стран, и Молдова занимает среди них особое место, зарекомендовав себя в качестве надежного партнера мероприятия.

"Молдаване – очень музыкальный народ. Ваши исполнители на конкурсе всегда очень яркие, очень самобытные, с особым национальным колоритом, со своей школой, базой. Они всегда очень органично вписываются в музыкальную палитру всего фестиваля", - рассказала Авдеева.

По словам эксперта, заявки на участие в конкурсе еще принимаются, прием продлится до 1 апреля. Однако, помимо конкурсной программы, в рамках фестиваля проходят дни культуры разных стран и сольные концерты исполнителей, где артисты из Молдовы также ежегодно принимают участие.

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