Жук: ждет ли молдавское правительство переформатирование

В случае, если и президент, и премьер-министр будут недовольны действиями кого-либо из отраслевых министров, тот вполне может быть смещен со своего поста.

Кроме того, если неформальная на данный момент коалиция между социалистами и демократами станет официальной в случае подписания сторонами определенных соглашений, ДПМ, полагает политолог Виктор Жук, может захотеть иметь своих представителей в правительстве.

Помимо этого, отметил гость студии, есть вероятность, что некоторые крупные многофункциональные министерства будут разделены на отдельные ведомства. Речь идет о тех структурах, которые охватывают слишком большой спектр деятельности, таких как Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды или Министерство образования, культуры и исследований.

"Переформатирование правительства – проблема, актуальная в предвыборный период. Всегда происходят некоторые изменения, чтобы показать избирателям, что власть думает о них. Предвыборный период обязательно накладывает свои изменения на деятельность государственных институтов", - сообщил Жук.

Не следует забывать, подчеркнул эксперт, что президент Игорь Додон готовится к выборам, и обязан показать, что все находится под контролем. Кроме того, премьер Ион Кику в нынешней непростой ситуации предпринимает усилия, чтобы финансовая система и экономика Молдовы окрепли, поэтому работает в этом направлении. И если для достижения этих целей понадобятся какие-то перестановки в кабинете министров, правительство на это в принципе может пойти.

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