Чуря: возможны ли перемены на "правом" фланге молдавской политики

По мнению политолога, тандем Санду и Нэстасе уже несколько "приелся" электорату, а взаимные претензии, интриги, козни никак не улучшают ситуацию.

Андрей Нэстасе выступил на одном из телеканалов с заявлением, что он готов баллотироваться на пост президента на ближайших выборах, которые должны состояться в конце года. Политолог Корнелиу Чуря полагает, что политик таким образом нагнетает обстановку для того, чтобы вынудить Майю Санду начать обсуждение проблемы выдвижения общего кандидата от "правых".

В то же время, Нэстасе мог этим заявлением и обозначить свои реальные намерения побороться за президентское кресло, отметил политолог.

"Я думаю, что окончательное решение Нэстасе об участии в президентских выборах еще не принято. Мяч сейчас на стороне Майи Санду и ее сторонников, которые должны как-то отреагировать на действия Нэстасе", - сказал Чуря.

По мнению политолога, тандем Санду и Нэстасе уже несколько "приелся" электорату, а взаимные претензии, интриги, козни никак не улучшают ситуацию.

"Тем, кто влияет на ситуацию на правом фланге, сейчас интересны новые проекты, и они находятся в поиске новых фигур. Но пока что альтернатив Санду и Нэстасе нет. Появились, конечно, Pro-Moldova, но вряд ли они будут стопроцентно "правым" политическим формированием", - подчеркнул Чуря.

Поэтому, заключил политолог, поиск новых лидеров, которые могли бы как-то "оживить" правый фланг в молдавской политике, продолжится, но к президентским выборам эти фигуры заявить о себе вряд ли успеют. Значительные изменения на "правом" поле мы увидим, скорее всего, уже после выборов.

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