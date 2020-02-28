Руснак: трио Montagnana из Бельгии выступит на фестивале "Мэрцишор"

Скрипачка Национального симфонического оркестра Бельгии Анна Руснак рассказала в эфире студии Sputnik Молдова о том, с какими творческими планами она посетила Кишинев.

Ежегодно начало весны в Молдове отмечается открытием музыкального фестиваля "Мэрцишор". В этом году мероприятие пройдет уже в 54 раз, в нем примут участие более 50 коллективов и исполнителей из Молдовы и из зарубежных стран. Одними из гостей фестиваля стало трио Montagnana, в составе которого играет и наша землячка, скрипачка Анна Руснак.

Руснак закончила кишиневскую Академию музыки по классу скрипки, затем продолжила свою карьеру в Национальном оркестре Бельгии. Другие участники трио - коллеги Анны по бельгийскому оркестру, выпускники Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского виолончелист Тарас Занчак и пианистка Нина Ардаширова.

Как рассказала Анна, для кишиневской публики коллектив Montagnana решил исполнить ре минорное трио Мендельсона, а также большое трио Чайковского, которое композитор написал после смерти своего друга, пианиста Николая Рубинштейна.

"Оба эти композитора в своих произведениях отдали честь его величеству роялю, написав очень сложные рояльные партии. Чисто технически, рояль в этих двух трио заменяет целый оркестр, и я благодарна Нине, которая исполняет эти партии с блеском. Мы готовили серьезно эту программу и рады быть на этом прекрасном фестивале", - отметила Руснак.

Скрипачка сообщила, что участники Montagnana поставили перед собой цель представить публике качественную программу, достаточно сложную для многих музыкантов, и сыграть ее на самом высоком уровне. Montagnana выступят 29 февраля в Органном зале.

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