Лисневский: молдавских политиков и СМИ связывают странные отношения

Проблема объективности СМИ становится особенно актуальной в предвыборный период. Каждое издание выражает симпатии "своему" кандидату, что не позволяет оценить общую картину. Политолог Ян Лисневский полагает, что такая проблема присуща не только молдавской журналистике – во всем мире в преддверии выборов симпатии и антипатии масс-медиа к тем или иным кандидатам становятся слишком очевидными.
"СМИ в Молдове очень много, и для того, чтобы сделать правильные выводы, составить объективную оценку, нужно просматривать абсолютно все – СМИ оппозиции, правительства, разных партий, и только потом можно делать какие-то выводы", - заявил эксперт.
Переизбыток информации об одном и том же политике или одной и той же партии – это тоже плохо и не идет на пользу никому, в том числе, самим политическим деятелям. Иногда надо давать избирателю отдых от такого рода информации, заключил Лисневский.
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