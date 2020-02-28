Лисневский: молдавских политиков и СМИ связывают странные отношения

Политолог Ян Лисневский в эфире студии Sputnik Молдова ответил на вопрос, не уничтожает ли партийная принадлежность журналистику как таковую.

Проблема объективности СМИ становится особенно актуальной в предвыборный период. Каждое издание выражает симпатии "своему" кандидату, что не позволяет оценить общую картину. Политолог Ян Лисневский полагает, что такая проблема присуща не только молдавской журналистике – во всем мире в преддверии выборов симпатии и антипатии масс-медиа к тем или иным кандидатам становятся слишком очевидными.

"СМИ в Молдове очень много, и для того, чтобы сделать правильные выводы, составить объективную оценку, нужно просматривать абсолютно все – СМИ оппозиции, правительства, разных партий, и только потом можно делать какие-то выводы", - заявил эксперт.

По его словам, для масс-медиа главное – все-таки не выходить за определенные рамки. Если двадцать новостей подряд посвящены одному политику, аудиторией это начинает восприниматься уже просто как какой-то информационный фоновый шум.

Переизбыток информации об одном и том же политике или одной и той же партии – это тоже плохо и не идет на пользу никому, в том числе, самим политическим деятелям. Иногда надо давать избирателю отдых от такого рода информации, заключил Лисневский.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK