Муравский: молдавская экономика развивается по инерции

Экономика Республики Молдова, несмотря на малый размер, в какой-то степени уже выработала инерционные механизмы, которые позволяют ей устойчиво расти без резких колебаний, отметил экономист Александр Муравский.

Прошлый год был отмечен чередой парламентских и местных выборов, однако все связанные с этим периодом сложности наша экономика преодолела без особых потерь, заявил экс вице-премьер Александр Муравский в ходе пресс-конференции на тему: "100 дней правительства Кику – что происходит в молдавской экономике". Мероприятие прошло в пресс-центре Sputnik Молдова и было посвящено обсуждениям тенденций развития экономики Молдовы, экономической политики нынешнего правительства, сотрудничества Молдовы с внешними партнерами.

"Было одно правительство, которое до парламентских выборов практически уже не занималось экономикой. Затем три месяца у нас вообще не было правительства. Потом пришло правительство, которое решало многие вопросы, но не в экономике. В конце года пришло уже правительство Кику", - напомнил Муравский.

Как подчеркнул экономист, все эти сложности не сказались на положении дел, год был закончен с показателями роста экономики в пределах четырех процентов.

Это говорит о том, что экономика выработала определенный инерционный механизм, который позволяет ей определенное время двигаться даже без вмешательств.

"С другой стороны, экономика Молдовы очень открыта, причем, односторонне. Если мы возьмем экспорт Молдовы, то он составляет 25-30 процентов ВВП. А вот импорт зашкаливает за 60.То есть, зависимость экономики Молдовы от импорта очень значительна", - заключил Муравский.

Огромное влияние на экономику, добавил он, имеет поступление денежных средств от людей, работающих за рубежом.

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