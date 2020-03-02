Волницкий: захочет ли Нэстасе в очередной раз уступить Санду

То, что Андрей Нэстасе на ближайших президентских выборах отзовет свою кандидатуру в пользу Майи Санду, практически исключено, заявил в интервью студии Sputnik Молдова политолог Игорь Волницкий.

Андрей Нэстасе уже однажды отзывал свою кандидатуру в пользу Майи Санду, произошло это на президентских выборах 2016 года, после чего партия "Достоинство и правда" потеряла очень много в политическом смысле.

Заявить о себе как об активном политике Нэстасе вновь удалось лишь на прошлогодних выборах на пост мэра Кишинева.

Политолог Игорь Волницкий считает, что Нэстасе, помня о прецеденте 2016 года, понимает, что произойдет с его личным рейтингом и рейтингом его партии, если он снимет свою кандидатуру в пользу Санду еще раз.

"Здесь возможны два других варианта. Может быть, Нэстасе ждет от Санду симметричный ответ, чтобы она в этот раз поддержала его, а если этого не произойдет, чтобы ни одна из партий не выдвигала собственных лидеров, а нашла единого компромиссного кандидата", - отметил Волницкий.

Как полагает политолог, эти два сценария – поддержка Нэстасе или единый компромиссный кандидат от правых – считает приемлемыми Нэстасе. Но то, что он в очередной раз снимет свою кандидатуру в пользу Майи Санду, вряд ли возможно, заключил Волницкий.

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