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Игорь Волницкий
© Sputnik / Osmatesco

Волницкий: захочет ли Нэстасе в очередной раз уступить Санду

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200302/29382774/volnitskiy-zakhochet-li-nastase-v-ocherednoy-raz-ustupit-sandu.html

То, что Андрей Нэстасе на ближайших президентских выборах отзовет свою кандидатуру в пользу Майи Санду, практически исключено, заявил в интервью студии Sputnik Молдова политолог Игорь Волницкий.

Андрей Нэстасе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Нэстасе объявил о своем выдвижении кандидатом на выборах президента РМ
Андрей Нэстасе уже однажды отзывал свою кандидатуру в пользу Майи Санду, произошло это на президентских выборах 2016 года, после чего партия "Достоинство и правда" потеряла очень много в политическом смысле. 

Заявить о себе как об активном политике Нэстасе вновь удалось лишь на прошлогодних выборах на пост мэра Кишинева.

Политолог Игорь Волницкий считает, что Нэстасе, помня о прецеденте 2016 года, понимает, что произойдет с его личным рейтингом и рейтингом его партии, если он снимет свою кандидатуру в пользу Санду еще раз.

"Здесь возможны два других варианта. Может быть, Нэстасе ждет от Санду симметричный ответ, чтобы она в этот раз поддержала его, а если этого не произойдет, чтобы ни одна из партий не выдвигала собственных лидеров, а нашла единого компромиссного кандидата", - отметил Волницкий.

Как полагает политолог, эти два сценария – поддержка Нэстасе или единый компромиссный кандидат от правых – считает приемлемыми Нэстасе. Но то, что он в очередной раз снимет свою кандидатуру в пользу Майи Санду, вряд ли возможно, заключил Волницкий.

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