Лисневский: станет ли булава символом политического года в Молдове

Не хотелось бы, чтобы булава стала символом протестов в Молдове, заявил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Ян Лисневский.

Инцидент, произошедший второго марта во время протестов у здания правительства, когда один из протестующих принес с собой булаву и разбил ею стекло на двери здания, уже стал темой различных шуток и мемов в молдавском сегменте интернета. Булава, или, по-молдавски, буздуган, стал символом вчерашних протестов. Политолог Ян Лисневский отметил, что это происшествие, явно негативного характера, может являться скорее символом отсутствия политической культуры.

"Любая политическая акция, вне зависимости от того, чего хотят ее участники, должна основываться на политической организации и культуре. Когда этого нет, страдают все. Вчерашний день был тому примером, когда пострадали простые граждане, которые вечером спешили домой", - подчеркнул Лисневский.

Лисневский напомнил, что многие жители Кишинева в понедельник вечером не смогли вовремя добраться домой из-за того, что протестующие заблокировали движение транспорта в столице. Добиваться своих целей, даже если протестующие считали, что в отношении них была совершена несправедливость, всегда нужно цивилизованными методами, полагает Лисневский. В случае же с событиями второго мая, протестующие сами поступили несправедливо по отношению ко всем тем, кто вечером возвращался с работы.

"Скорее, булава – это символ политической безответственности, я бы так это назвал", - заключил Лисневский.

В Генеральном инспекторате полиции, в свою очередь, отреагировали на беспорядки, произошедшие второго мая, отметив, что все незаконные действия, допущенные во время демонстрации, были зарегистрированы и задокументированы компетентными органами, и к причастным лицам будут применены санкции в соответствии с положениями закона. Инцидент с разбитым стеклом в здании правительства также расследуют, по итогам расследования станет ясно, какое наказание понесет мужчина, разбивший стекло булавой.

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