20:36 03 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD17.63
  • RUB0.26
  • RON4.07
  • UAH0.71
Поиск
Корнелиу Чуря
© Sputnik / Rodion Proca

Чуря: протесты в столице не приведут их инициаторов к желаемым результатам

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
15020
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200303/29397470/ciurea-protesty-v-stolitse-ne-privedut-ikh-initsiatorov-k-zhelaemym-rezultatam.html

Манифестацию второго марта можно расценивать как попытку начать серию оппозиционных выступлений против действующей власти, заявил политолог Корнелиу Чуря в эфире студии Sputnik Молдова.

Протесты на площади Великого национального собрания в понедельник доставили немалые неудобства жителям Кишинева, вынужденным добираться домой обходными путями из-за перекрытых центральных улиц. 

Встреча премьера с протестующими
© Sputnik / Ion Pelin
Протестующие и премьер: сейчас в правительстве
В действиях протестующих усматривается использование определенных политических технологий, которые направлены на то, чтобы "разогреть" протестный электорат. Тогда в случае проигрыша оппозиции на выборах протесты могли бы перейти к более "горячей" фазе, чтобы оспорить результаты.

Однако, по словам политолога Корнелиу Чури, пока что масштаб происходящего не настолько велик, чтобы можно было бы усматривать в протестах какую-либо угрозу действующей власти.

"Пока что эти протесты не очень опасны, и я думаю, что власть учитывает этот фактор. Протесты начаты довольно рано, впереди пасхальные праздники, поэтому у власти есть возможность повлиять на эти протесты и снизить их накал", - отметил Чуря.

По мнению политолога, действующей власти тоже стоит обратиться к помощи политтехнологий, чтобы протесты не перешли в острую фазу. Например, считает Чуря, можно позволить протестующим выпустить свое недовольство в течение марта-апреля, а затем волнения стихнут сами собой, поскольку начнутся праздники и всем будет не до протестов.

В случае удачного использования властями такого подхода, эти протесты не дадут желаемых результатов тем, кто их инициирует, заключил Чуря.   

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Ответ Минобороны Молдовы протестующим – какие льготы получат ветераны
Протест ветеранов вооруженного конфликта на Днестре - фото
Лисневский: станет ли булава символом политического года в Молдове
Жесткая кара - мужчину, разбившего булавой дверь правительства, накажут


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Протест ветеранов вооруженного конфликта на Днестре.
Протест ветеранов вооруженного конфликта на Днестре - фото
Истребитель МиГ-31 перехватил условного нарушителя границы на Камчатке
Небесная погоня: МиГ-31 не оставил "нарушителю" шансов - видео
Великий пост 2020
Великий пост в 2020 году: какая еда благословляется

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться