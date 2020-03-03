Чуря: протесты в столице не приведут их инициаторов к желаемым результатам

Протесты на площади Великого национального собрания в понедельник доставили немалые неудобства жителям Кишинева, вынужденным добираться домой обходными путями из-за перекрытых центральных улиц.
Однако, по словам политолога Корнелиу Чури, пока что масштаб происходящего не настолько велик, чтобы можно было бы усматривать в протестах какую-либо угрозу действующей власти.
"Пока что эти протесты не очень опасны, и я думаю, что власть учитывает этот фактор. Протесты начаты довольно рано, впереди пасхальные праздники, поэтому у власти есть возможность повлиять на эти протесты и снизить их накал", - отметил Чуря.
По мнению политолога, действующей власти тоже стоит обратиться к помощи политтехнологий, чтобы протесты не перешли в острую фазу. Например, считает Чуря, можно позволить протестующим выпустить свое недовольство в течение марта-апреля, а затем волнения стихнут сами собой, поскольку начнутся праздники и всем будет не до протестов.
В случае удачного использования властями такого подхода, эти протесты не дадут желаемых результатов тем, кто их инициирует, заключил Чуря.
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