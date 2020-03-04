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Власенко: Молдова получила возможность развивать водные виды спорта

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200304/29409216/vlasenko-moldova-poluchila-vozmozhnost-razvivat-vodnye-vidy-sporta.html

Новый спорткомплекс Chișinău Arena позволит развивать в Молдове такие виды спорта, как прыжки в воду, водное поло и синхронное плавание.

С открытием современного комплекса Chișinău Arena Молдова получит гораздо больше возможностей для развития водных видов спорта, заявил на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова президент российских федераций синхронного плавания, водного поло и прыжков в воду, член исполкома Олимпийского комитета России, член бюро Европейской лиги плавания Алексей Власенко.

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Он рассказал о том, какие виды спорта получат свое развитие в Молдове благодаря новому спортивному комплексу. В их числе - прыжки в воду, олимпийский вид спорта, в котором на Олимпиаде разыгрывается восемь комплектов наград. Этот вид необходимо развивать в Молдове, и новый спорткомплекс в этом очень поможет.

"Мне приятно, что сегодня, благодаря президенту Молдовы, работает программа по развитию водных видов спорта. В новом бассейне комплекса Chișinău Arena мы можем уже проводить этапы Кубка мира. Я буду лоббировать, чтобы один из этапов Кубка мира прошел в Кишиневе", - отметил Власенко.

Также эксперт подчеркнул, что в Молдове нужно строить новые бассейны, что поспособствовало бы развитию в стране водного поло и синхронного плавания – очень зрелищного вида спорта, который в Молдове, к сожалению, до сегодняшнего дня не был представлен.

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