Манастырлы: выгодна ли социалистам коалиция с демократами в парламенте

"Сейчас Партия социалистов в некотором роде вынуждена обеспечить своему правительству какую-либо политическую стабильность и поддержку в парламенте, но вместе с тем куда более выигрышной ситуацией для ПСРМ была бы инициализация досрочных парламентских выборов", - полагает Манастырлы.

Решение Партии социалистов пойти на создание коалиции с Демпартией стало следствием событий ноября, когда из-за ряда разногласий и невозможности найти компромисс по некоторым ключевым вопросам развалилась предыдущая коалиция ACUM-ПСРМ. Пытаться обвинять в этом какую-либо одну из сторон было бы неверно, так как вина в распаде этого союза лежит в равной степени на обеих политических формированиях. Такого мнения придерживается политолог Сергей Манастырлы. По его словам, сегодня партия социалистов вынуждена договариваться с демократами о создании коалиции, что в некотором роде ставит ее в зависимость от ДПМ.

Как отметил политолог, досрочные выборы помогли бы социалистам частично изменить расклад в парламенте в свою пользу, за счет расширения и укрепления собственных позиций, а затем можно было бы приступать к переформатированию правительства, и далее идти на президентские выборы. В нынешней же ситуации социалисты рискуют попасть в зависимое положение от ДПМ, заявил Манастырлы в эфире студии Sputnik Молдова

"Социалисты в этой коалиции могут оказаться в положении тех, кто вынужден идти на уступки и чем-то делиться. Избиратель такого не любит и не воспринимает положительно тех, кто постоянно идет на уступки", - заключил политолог.

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