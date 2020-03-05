Брутер: не все избиратели демократов и социалистов поддерживают коалицию

Коалиция между социалистами и демократами – конструкция, существующая уже некоторое время в неофициальном виде, поэтому, с точки зрения соотношения сил в парламенте, создание официального объединения двух партий ничего не меняет. Скорее, можно предположить, что такая коалиция – результат того, что президент и партия социалистов решили каким-то образом отреагировать на события, произошедшие в понедельник. Выступления ветеранов приднестровского конфликта в определенной мене заставили действующую власть задуматься о необходимости официальных союзников в парламенте. В данном случае на роль союзников больше подходили демократы, отметил политолог Владимир Брутер.

"Президент и партия социалистов хотели бы, чтобы Демпартия официально встала на сторону действующей власти. В Демпартии по этому поводу есть разные мнения, собственно, вчера Филип это сказал", - заявил Брутер.

Как полагает эксперт, Филип – политик с личным политическим опытом, накопленным им в бытность премьером, и Демпартия сейчас в большей мере ассоциируется с ним, чем с Плахотнюком. Вопрос только в том, как воспримут союз двух сил избиратели демократов и избиратели социалистов.

"Все-таки, эти силы между собой слишком различаются, и далеко не все поддерживают коалицию. Более того, мы помним, что еще некоторое время назад руководство Демпартии заявило о том, что ни о какой коалиции речи не идет. Это было тогда, когда из партии выходила группа Канду", - сообщил политолог.

Поэтому столь резкие изменения закономерно вызывают вопросы у избирателей и, конечно, нуждаются в объяснениях, добавил Брутер.

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