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Игорь Волницкий
© Sputnik / Osmatesco

Волницкий: какое будущее ждет Демпартию

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200305/29425023/volnitchi-kakoe-buduschee-zhdet-dempartiyu.html

Каково сейчас состояние дел в ДПМ, никто не может сказать с уверенностью, даже, возможно, само руководство политформирования, отметил в эфире студии Sputnik Молдова эксперт Игорь Волницкий.

О том, какое будущее ожидает Демпартию, ходят различные слухи, и не исключено, что многие из них преднамеренно были запущены перед созданием коалиции между социалистами и демократами. 

Демократическая партия Молдовы
© Sputnik / Rodion Proca
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Степень достоверности таких "утечек информации" гражданам Молдовы предстоит оценить уже в ближайшие дни, когда решится наконец судьба союза ДПМ и ПСРМ. 

В этом смысле, блок ACUM, с одной стороны, сейчас в выигрышной ситуации, поскольку нестабильность в Демпартии лишает ее поддержки и симпатий определенной части "правого" электората, полагает политолог Игорь Волницкий.

"С точки зрения оппозиции, стало на одного претендента меньше на проевропейский электорат, но, с другой стороны, если верить информации, которая появилась в СМИ, Демпартии отойдет роль министра иностранных дел и европейской интеграции", - заявил Волницкий.

По мнению политолога, если ДПМ сумеет воспользоваться всеми плюсами от этой должности в имиджевом плане, она сможет записать себе в актив немало очков. В том случае, когда на этом посту будут достигнуты какие-либо успехи, это направит в сторону Демпарии симпатии части проевропейского электората, что невыгодно блоку ACUM.

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