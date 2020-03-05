Волницкий: какое будущее ждет Демпартию

О том, какое будущее ожидает Демпартию, ходят различные слухи, и не исключено, что многие из них преднамеренно были запущены перед созданием коалиции между социалистами и демократами.
В этом смысле, блок ACUM, с одной стороны, сейчас в выигрышной ситуации, поскольку нестабильность в Демпартии лишает ее поддержки и симпатий определенной части "правого" электората, полагает политолог Игорь Волницкий.
"С точки зрения оппозиции, стало на одного претендента меньше на проевропейский электорат, но, с другой стороны, если верить информации, которая появилась в СМИ, Демпартии отойдет роль министра иностранных дел и европейской интеграции", - заявил Волницкий.
По мнению политолога, если ДПМ сумеет воспользоваться всеми плюсами от этой должности в имиджевом плане, она сможет записать себе в актив немало очков. В том случае, когда на этом посту будут достигнуты какие-либо успехи, это направит в сторону Демпарии симпатии части проевропейского электората, что невыгодно блоку ACUM.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK