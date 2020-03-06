Харет: Восьмое марта театр им. А.П. Чехова отметит новым спектаклем

Директор Государственного Русского драматического театра им. А.П. Чехова Константин Харет рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о планах театра на ближайшее будущее и о сюрпризе, который в театре приготовили для зрителей по случаю Восьмого марта.

Государственный русский драматический театр им. А.П. Чехова работает в штатном режиме, выпуская не менее пяти премьерных спектаклей ежегодно. К зимним праздникам в начале года, как сообщил директор театра Константин Харет, в репертуаре театра появилась новая постановка для детей – спектакль "Аленький цветочек". И дату Восьмое марта в театре Чехова тоже не могли обойти вниманием, приготовив романтический спектакль.

"На Восьмое марта мы женщинам решили подарить еще одну премьеру. Седьмого и восьмого марта в театре можно будет посмотреть наш новый спектакль – "Торт для Наполеона". Режиссер – Дмитрий Коев. Я думаю, что это будет интересно. По жанру это – анекдотическая история, и она про Наполеона", - отметил Харет.

Кроме того, в планах театра представить публике новый спектакль по случаю 75-летия Победы. На художественном совете театра было решено, что это будет постановка по мотивам повести Бориса Васильева "А зори здесь тихие…"

"Мне кажется, что это замечательный материал, тем более, что мы не можем пройти мимо такой даты", - заключил Харет.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK