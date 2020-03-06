Харет: Восьмое марта театр им. А.П. Чехова отметит новым спектаклем

Государственный русский драматический театр им. А.П. Чехова работает в штатном режиме, выпуская не менее пяти премьерных спектаклей ежегодно. К зимним праздникам в начале года, как сообщил директор театра Константин Харет, в репертуаре театра появилась новая постановка для детей – спектакль "Аленький цветочек". И дату Восьмое марта в театре Чехова тоже не могли обойти вниманием, приготовив романтический спектакль.
"На Восьмое марта мы женщинам решили подарить еще одну премьеру. Седьмого и восьмого марта в театре можно будет посмотреть наш новый спектакль – "Торт для Наполеона". Режиссер – Дмитрий Коев. Я думаю, что это будет интересно. По жанру это – анекдотическая история, и она про Наполеона", - отметил Харет.
"Мне кажется, что это замечательный материал, тем более, что мы не можем пройти мимо такой даты", - заключил Харет.
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