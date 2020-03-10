15:31 10 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.87
  • USD17.39
  • RUB0.23
  • RON4.12
  • UAH0.70
Поиск
Галина Шеларь
© Sputnik / Osmatesco

Шеларь: молдавская экономика тоже пострадает от падения цен на нефть

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
7210
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200310/29474021/selari-moldova-ekonomika-tozhe-postradaet-ot-padeniya-tsen-na-neft.html

Экономический эксперт Галина Шеларь рассказала в эфире студии Sputnik Молдова, как повлияет мировое падение цен на нефть на состояние молдавской экономики.

Обрушение рынка нефти, безусловно, скажется на российской экономике, поскольку Россия – один из крупнейших мировых поставщиков нефти, а так как молдавская экономика сильно зависит от российских денег, то, вероятнее всего, следует ожидать экономического спада и в Молдове, полагает экономист Галина Шеларь.

"Снижение покупательной способности на российском рынке, безусловно, с определенным временным лагом окажет влияние на нашу экономику, это традиционно. Особенно, с учетом той экспортной линейки, которая у нас существует", - заявила Шеларь.  

По словам экономиста, пока нельзя предсказать, каким образом будет развиваться ситуация на мировом рынке нефти. Возможно, что падение цен – очень краткосрочное явление, и далее последует постепенное выравнивание ситуации. Тогда для Молдовы ситуация сложится относительно благополучно.

Бензокалонка.
© Sputnik / Miroslav Rotari
"Горючий" рынок Молдовы: как он поведет себя после обвала цен на нефть

Однако, подчеркнула эксперт, сейчас мировая экономика страдает не только от понижения стоимости нефти, но и от последствий распространения коронавирусной инфекции. Несет колоссальные убытки туристическая сфера, в связи с ограничениями на въезд и карантинными мерами несет убытки транспортная отрасль. И Молдова к этим изменениям, безусловно, не позитивным, должна быть готова, заключила Шеларь.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Ионицэ: из обрушения рынка нефти Молдова может извлечь свои преимущества
Страна и мир за сутки: падение цен на нефть, закрытие консульства и драка в Австралии


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Как выглядят из космоса последствия коронавируса в городах - фото
#ПочтаПобеды: ветеран встречи на Эльбе Стивен Мельникофф ждёт ваших писем
Ветеран США о своей мечте попасть на Парад победы в Москве — видео
Коронавирус
Коронавирус: как защитить себя от COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться