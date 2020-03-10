Шеларь: молдавская экономика тоже пострадает от падения цен на нефть

Экономический эксперт Галина Шеларь рассказала в эфире студии Sputnik Молдова, как повлияет мировое падение цен на нефть на состояние молдавской экономики.

Обрушение рынка нефти, безусловно, скажется на российской экономике, поскольку Россия – один из крупнейших мировых поставщиков нефти, а так как молдавская экономика сильно зависит от российских денег, то, вероятнее всего, следует ожидать экономического спада и в Молдове, полагает экономист Галина Шеларь.

"Снижение покупательной способности на российском рынке, безусловно, с определенным временным лагом окажет влияние на нашу экономику, это традиционно. Особенно, с учетом той экспортной линейки, которая у нас существует", - заявила Шеларь.

По словам экономиста, пока нельзя предсказать, каким образом будет развиваться ситуация на мировом рынке нефти. Возможно, что падение цен – очень краткосрочное явление, и далее последует постепенное выравнивание ситуации. Тогда для Молдовы ситуация сложится относительно благополучно.

Однако, подчеркнула эксперт, сейчас мировая экономика страдает не только от понижения стоимости нефти, но и от последствий распространения коронавирусной инфекции. Несет колоссальные убытки туристическая сфера, в связи с ограничениями на въезд и карантинными мерами несет убытки транспортная отрасль. И Молдова к этим изменениям, безусловно, не позитивным, должна быть готова, заключила Шеларь.

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