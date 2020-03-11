Кирьякова: спасут ли чеснок и бальзам "Звездочка" от коронавируса

Самым действенным способом защитить себя от вирусных заболеваний является личная гигиена. Кроме того, чтобы уберечься от болезни, необходимо избегать мест скопления людей. Об этом заявила врач-инфекционист Галина Кирьякова. К счастью, отметила она, в Молдове запретили, хоть и с некоторым опозданием, все массовые мероприятия.

Что же касается ношения масок, то, как заявила специалист, эта мера не поможет здоровым людям защититься от коронавируса, но больным любыми инфекционными заболеваниями маску носить необходимо, чтобы обезопасить окружающих.

Также "в народе" популярны такие меры против вирусных инфекций, как использование оксолиновой мази, бальзама "Звездочка", употребление чеснока. И, хотя их действенность в случае с коронавирусной инфекцией медик ставит под сомнение, но отказываться от них тоже не призывает.

"Ничего нет эффективного от этого вируса, но сила самовнушения творит чудеса. Поэтому, если людей это успокаивает, я всегда "за". Я за любой метод, который кто-то считает эффективным. Во время паники люди легко подвержены любому заболеванию. Если народ верит в чудодейственные средства, почему бы и нет", - сообщила Кирьякова.

Действенной мерой, добавила инфекционист, остается карантин. Там, где удалось быстро ввести карантинные меры и четко скоординировать действия всех служб, эпидемию удалось остановить. В качестве наиболее удачного примера Кирьякова привела Китай, где удалось локализовать заболевание и остановить темпы распространения инфекции. Сейчас сложная ситуация в Италии, но, если итальянские власти возьмут на вооружение китайский опыт, у них также получится предотвратить распространение инфекции, заключила Кирьякова.

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