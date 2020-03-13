Тромбицкий: плотина для реки – всегда зло

Международный день действий против плотин отмечается завтра, 14 марта. Молдове эта проблема очень близка, поскольку главная река страны – Днестр, из которой получает питьевую воду большинство жителей страны, сильно пострадала от строительства плотин. Кроме того, идет речь о строительстве еще шести плотин на Днестре, против чего активно восстают экологи, уверяющие, что новые плотины полностью "убьют" реку. По словам эколога Ильи Тромбицкого, плотины – это всегда зло для реки. Если на реке есть плотина, отметил эколог, это как тромб для водной артерии. Наиболее вредны плотины на равнинных участках рек. Плотины на горных участках – более приемлемый вариант.
"Микро-ГЭС на Днестре – это тоже очень вредно, именно на притоках Днестра, в верхней части. Но, например, где-нибудь на Памире, на высокогорье, на таких участках, где голые камни, там это менее значимо, хотя тоже влияет на природный сток реки", - сообщил Тромбицкий.
Как заявил эксперт, строительство плотин часто становится предметом международных конфликтов и споров. Например, такого рода конфликт существует между Узбекистаном и Таджикистаном, которые постоянно спорят, когда эту воду необходимо подавать, поскольку одна сторона нуждается в электроэнергии зимой, другой же необходима ирригация.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK