Тромбицкий: плотина для реки – всегда зло

Доктор биологии, директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр "Eco-TIRAS" Илья Тромбицкий рассказал в эфире студии Sputnik Молдова, почему проблема строительства плотин на реках актуальна и для нас.

Международный день действий против плотин отмечается завтра, 14 марта. Молдове эта проблема очень близка, поскольку главная река страны – Днестр, из которой получает питьевую воду большинство жителей страны, сильно пострадала от строительства плотин. Кроме того, идет речь о строительстве еще шести плотин на Днестре, против чего активно восстают экологи, уверяющие, что новые плотины полностью "убьют" реку. По словам эколога Ильи Тромбицкого, плотины – это всегда зло для реки. Если на реке есть плотина, отметил эколог, это как тромб для водной артерии. Наиболее вредны плотины на равнинных участках рек. Плотины на горных участках – более приемлемый вариант.

"Микро-ГЭС на Днестре – это тоже очень вредно, именно на притоках Днестра, в верхней части. Но, например, где-нибудь на Памире, на высокогорье, на таких участках, где голые камни, там это менее значимо, хотя тоже влияет на природный сток реки", - сообщил Тромбицкий.

Как заявил эксперт, строительство плотин часто становится предметом международных конфликтов и споров. Например, такого рода конфликт существует между Узбекистаном и Таджикистаном, которые постоянно спорят, когда эту воду необходимо подавать, поскольку одна сторона нуждается в электроэнергии зимой, другой же необходима ирригация.

Также, напомнил Тромбицкий, в предыдущие годы в этот день наши экологи выходили на протесты в связи с намерением Украины построить шесть новых ГЭС в русле Днестра. А обе страны намеревались подписать соглашение о функционировании Днестровского гидроэнергоузла, в котором интересы экосистемы реки были ущемлены. Сейчас, в силу ряда причин политического характера, процесс строительства остановлен, но проблема пока полностью не решена. А в нынешних отношениях Молдовы и Украины по Днестру наметился застой.

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