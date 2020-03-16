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Сергей Манастырлы
© Sputnik / Сергей Цуркану

Манастырлы: молдавские политики используют коронавирус в целях пиара

Утро на Sputnik’e
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (143)
28101
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200316/29544979/manastyrly-moldavskie-politiki-ispolzuyut-koronavirus-v-tselyakh-piara.html

Политолог в эфире передачи "Утро на Спутнике" высказал мнение, что мировая пандемия нового коронавируса стала очередным поводом набрать в Молдове политические очки.

Мировая пандемия коронавируса коснулась и Молдовы, а массовая паника и постоянное муссирование этой темы используется, увы, как и средство манипуляций в молдавской политике – об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог Сергей Манастырлы.  

"Очевидно, что политики пытаются использовать массовую истерию в своих политических целях. Даже на прошедших в воскресенье выборах в Хынчештах мы это видели. Использование темы коронавируса происходит для увеличения популярности у избирателей", - считает эксперт.

При этом к подобным манипуляциям в стране прибегают практически все политические силы, уверен собеседник.

"К этим методам прибегают как политики из лагеря власти, так и их оппоненты. Можно увидеть натуральный популизм, использование проблем – социальных, экономических, эпидемиологических – для дискредитации политических противников", - отметил Манастырлы.

Эксперт уверен, что проблема мировой пандемии требует серьезного подхода и тут не место популизму, а решена она может быть только усилиями многих стран.

"Нужно понимать, что Молдова – очень маленькое государство, и оно ни в коем случае не сможет справиться самостоятельно с этой проблемой. Тут очень важно, чтобы в борьбу включился весь Причерноморских регион, Румыния, Украина и другие страны этого региона", - резюмировал собеседник.  

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (143)

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