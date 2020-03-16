Манастырлы: молдавские политики используют коронавирус в целях пиара

Мировая пандемия коронавируса коснулась и Молдовы, а массовая паника и постоянное муссирование этой темы используется, увы, как и средство манипуляций в молдавской политике – об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог Сергей Манастырлы.
"Очевидно, что политики пытаются использовать массовую истерию в своих политических целях. Даже на прошедших в воскресенье выборах в Хынчештах мы это видели. Использование темы коронавируса происходит для увеличения популярности у избирателей", - считает эксперт.
При этом к подобным манипуляциям в стране прибегают практически все политические силы, уверен собеседник.
"К этим методам прибегают как политики из лагеря власти, так и их оппоненты. Можно увидеть натуральный популизм, использование проблем – социальных, экономических, эпидемиологических – для дискредитации политических противников", - отметил Манастырлы.
Эксперт уверен, что проблема мировой пандемии требует серьезного подхода и тут не место популизму, а решена она может быть только усилиями многих стран.
"Нужно понимать, что Молдова – очень маленькое государство, и оно ни в коем случае не сможет справиться самостоятельно с этой проблемой. Тут очень важно, чтобы в борьбу включился весь Причерноморских регион, Румыния, Украина и другие страны этого региона", - резюмировал собеседник.
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