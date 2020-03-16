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Виорел Гырбу
© Sputnik / Miroslav Rotari

Гырбу: обрушит ли коронавирус молдавский лей

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200316/29547887/gyrbu-obrushit-li-koronavirus-moldavskiy-ley.html

Экономический эксперт комментирует в эфире студии Sputnik Молдова последствия пандемии коронавируса для национальной валюты.

Пандемия коронавируса спровоцирует в мире серьезный экономический кризис – в этом мнении сходятся все эксперты. А что ждет молдавское национальное платежное средство, с учетом того, что в стране существует своеобразная экономика, в изрядной степени основанная на валютных переводах из других стран – на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова отвечает экономический эксперт Виорел Гырбу.

"Риск девальвации существует, лей держится за счет переводов из-за рубежа, а так как произошел этот кризис, особенно в Италии, то он повлечет и кризис в Молдове. Но мы еще не знаем, когда закончится эпидемия, все зависит от этого. Если все быстро закончится, экономика не почувствует сильный удар", - сказал экономист.

Падение уровня потребления при кризисах всегда снимает напряжение с местной валюты, утверждает собеседник.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
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"Когда начинается кризис, потребление в Молдове падает. Материальный достаток тех, кто не работает, сейчас уменьшится, если у них меньше леев, то и потреблять они будут меньше. В таком случае и давление на лей будет меньше. При этом и риски для молдавской валюты уменьшаются", - объяснил Гырбу.

Судьба лея зависит от длительности кризиса, при его затяжном характере, национальное платежное средство девальвируется, уверен экономист.

"У Национального банка есть существенные резервы, свыше трех миллиардов долларов, для того, чтобы поддерживать лей. Если кризис закончится через три-четыре месяца, то риск девальвации лея сильно уменьшается", - резюмировал эксперт. 

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