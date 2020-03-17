Ларюшина: что ожидает граждан Молдовы в случае длительного карантина

Тот факт, что в связи с карантином в Молдове закрыта большая часть заведений, магазинов, кафе, ресторанов, гостиниц, не может не сказаться на уровне доходов населения – в этом мнении сходятся практически все эксперты. Еесли эпидемия коронавируса затянется, удар по экономике страны будет весьма ощутимым. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала экономист Татьяна Ларюшина.
Впрочем, граждане нашей страны не раз демонстрировали чудеса приспособляемости и находчивость – нынешние печальные события не станут исключением, уверена экономист.
"Мы до сих пор находимся на низком уровне развития и очень быстро перейдем к натуральному хозяйству, которое не раз нас выручало. Сохраняются связи с селом, с деревней, с натуральным потреблением. Возможно, это выручит. Хотя многие села опустели", - сказала Ларюшина.
Основная проблема, которая особенно проявляется в кризисных ситуациях, – это слабость государственных институтов страны.
"Любые серьезные проблемы в республике, в том числе и возможные проблемы в системе здравоохранения, могут привести к тому, что платить за это будет не слабое государство, а научившееся выживать население и непобедимый в своей живучести бизнес" – резюмировала экономист.
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