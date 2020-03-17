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Экономист Татьяна Ларюшина
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Ларюшина: что ожидает граждан Молдовы в случае длительного карантина

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Коронавирус нового типа распространяется по миру (151)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200317/29558341/laryushina-chto-ozhidaet-grazhdan-moldovy-v-sluchae-dlitelnogo-karantina.html

Экономический эксперт Татьяна Ларюшина рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова об экономических последствиях пандемии коронавируса.

Тот факт, что в связи с карантином в Молдове закрыта большая часть заведений, магазинов, кафе, ресторанов, гостиниц, не может не сказаться на уровне доходов населения – в этом мнении сходятся практически все эксперты. Еесли эпидемия коронавируса затянется, удар по экономике страны будет весьма ощутимым. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала экономист Татьяна Ларюшина.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Конечно же это приведет к спаду экономической активности, снизятся не только поступления в бюджет, но и доходы населения. В том числе серьезно уменьшится поступление валюты из-за рубежа. Уже видно экономически пострадавших, связанных с туризмом и внутренним потреблением, начиная от таксистов и заканчивая кафе и гостиницами", - отметила эксперт.

Впрочем, граждане нашей страны не раз демонстрировали чудеса приспособляемости и находчивость – нынешние печальные события не станут исключением, уверена экономист.

"Мы до сих пор находимся на низком уровне развития и очень быстро перейдем к натуральному хозяйству, которое не раз нас выручало. Сохраняются связи с селом, с деревней, с натуральным потреблением. Возможно, это выручит. Хотя многие села опустели", - сказала Ларюшина.

Основная проблема, которая особенно проявляется в кризисных ситуациях, – это слабость государственных институтов страны.

"Любые серьезные проблемы в республике, в том числе и возможные проблемы в системе здравоохранения, могут привести к тому, что платить за это будет не слабое государство, а научившееся выживать население и непобедимый в своей живучести бизнес" – резюмировала экономист.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (151)

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