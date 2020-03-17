Брутер: насколько устойчивой будет платформа "За Молдову"

Союз молдавских социалистов и демократов сложен и противоречив, однако вполне может продемонстрировать политическую устойчивость и даже долгожительство – такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"До президентских выборов он просуществует точно, а после – зависит от их результата. Самое сложное тут то, что сформированный альянс не позволяет ни одной из сторон, в нем задействованных, проводить последовательную линию. Не только политическую, но и экономическую", - сказал эксперт.

Вместе с тем, говорить о близком политическом и идеологическом родстве двух партий не приходится, утверждает собеседник.

"Очевидно, что этот альянс будет достаточно инертным, слишком много противоречий. И если пытаться что-то делать, то эти противоречия будут все время выплывать", - отметил Брутер.

Не стоит забывать и о пандемии коронавируса – она может серьезно изменить не только экономическую, но и политическую ситуацию в Молдове.

"Конечно, если пытаться за счет заемных средств и за счет общей стабильной ситуации дожить до президентских выборов и их выиграть, то вполне возможно, что коалиция будет устойчивой. Но не стоит забывать об эпидемии, она может внести коррективы в политическую реальность", - резюмировал аналитик.

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