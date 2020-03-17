Брутер: насколько устойчивой будет платформа "За Молдову"

Союз молдавских социалистов и демократов сложен и противоречив, однако вполне может продемонстрировать политическую устойчивость и даже долгожительство – такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Вместе с тем, говорить о близком политическом и идеологическом родстве двух партий не приходится, утверждает собеседник.
"Очевидно, что этот альянс будет достаточно инертным, слишком много противоречий. И если пытаться что-то делать, то эти противоречия будут все время выплывать", - отметил Брутер.
Не стоит забывать и о пандемии коронавируса – она может серьезно изменить не только экономическую, но и политическую ситуацию в Молдове.
"Конечно, если пытаться за счет заемных средств и за счет общей стабильной ситуации дожить до президентских выборов и их выиграть, то вполне возможно, что коалиция будет устойчивой. Но не стоит забывать об эпидемии, она может внести коррективы в политическую реальность", - резюмировал аналитик.
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