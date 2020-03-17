Колацки: что на самом деле общего у ДПМ и ПСРМ

Создание коалиции двумя партиями – ДПМ и ПСРМ, еще недавно проявлявшими антагонизм, логично не только с точки зрения политических выгод, у этого есть и глубинные причины – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала политолог Анжела Колацки.

"Как бы ни говорили о том, что в Молдове нет идеологических партий, но и у социалистов, и у демократов - единая идеологическая платформа – социал-демократия. Поэтому при благоприятных обстоятельствах и при необходимости, их альянс довольно логичен" – сказала эксперт.

Сближение социалистов с демократами несколько сдвинуло политические позиции ПСРМ в сторону центризма, а может быть эта политсила и вовсе приобретает черты европейских партий, считает политолог.

"Заключив этот альянс, социалисты смогут приобрести с помощью демократов некий европейский, социал-демократический флер. Ведь демократы являются членами Социнтерна, куда социалисты пытались вступить несколько лет назад, но по каким-то техническим причинам этого не произошло", - объяснила Колацки.

Социнтерн является солидным объединением, но связать судьбу партии с ним – дело не только престижа.

"Думаю, что социалисты все же попытаются опять вступить в Социнтерн, потому что это очень серьезная организация, быть ее членом не только престижно, но и выгодно", - резюмировала политолог.

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