Мидриган: что означает для нас в Молдове чрезвычайное положение

В Молдове до 15 мая объявлено чрезвычайное положение. Власти рекомендуют всем жителям оставаться в своих домах во избежание заражения коронавирусной инфекцией. Эксперты пока могут лишь предполагать, как именно будут складываться события, и к чему приведет режим ЧП. Свое мнение по этому вопросу в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал доцент кафедры права университета Константина Стере, адвокат, бывший судья Павел Мидриган.

"Пока сложно что-либо предсказывать, угадать, как будет развиваться ситуация. Могу отметить, что мы выступили весьма "прилежными учениками". Украина, Россия, Беларусь, Грузия и многие другие страны пока чрезвычайное положение не вводили. Мы тут впереди планеты всей, и ввели сразу на 60 дней" – сказал Мидриган.

Из европейских стран от коронавируса больше всего пострадала Италия, можно ли применить их опыт или у каждой страны свой, индивидуальный путь борьбы с пандемией?

"В Италии была необходимость принимать срочные меры. В Молдове несколько другая ситуация, у нас приняли эти меры, чтобы показать людям – мы сделали все, что могли", - объяснил эксперт.

Власти должны четко и внятно информировать людей о режиме чрезвычайного положения, утверждает Мидриган.

"Должен быть координирующий орган. Должен быть штаб, куда входят представители всех отраслей. Все ждут распоряжений от властей, от координирующего органа – что можно, а что нет. Куда разрешено пойти, а куда нет. Но возможно ли физически все расписать – это под вопросом", - сказал юрист.

Мидриган также отметил, что введение чрезвычайного положение совпало с очень важным для экономики Молдовы временем, что может вызвать негативные последствия.

"Мы - бедная страна. Сейчас время обрабатывать землю и сеять. Сложно представить, что будет, если вся деятельность будет парализована. Вроде как активная фаза эпидемии около месяца, но после этого жизнь ведь продолжается. И мы попали в эту ситуацию в весенний период, когда много чего нужно сделать именно сейчас. Поэтому все ждут с нетерпением подробностей от властей – что именно можно делать, а что нет", - резюмировал эксперт.

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