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Ян Лисневский
© Sputnik / Osmatesco

Лисневский: ввели ли чрезвычайное положение в Молдове по политическим мотивам

Утро на Sputnik’e
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200318/29573478/lisnevskiy-vveli-li-chrezvychaynoe-polozhenie-v-moldove-po-politicheskim-motivam.html

Политолог Ян Лисневский в эфире студии Sputnik Молдова рекомендует не вмешивать политику в дело защиты здоровья населения.

Здоровый скепсис – это полезное свойство человеческой натуры, однако в чрезвычайных ситуациях он может оказаться излишним. Политолог Ян Лисневский прокомментировал в эфире студии Sputnik Молдова мнения отдельных граждан, которые считают введение чрезвычайного положения в Молдове ненужной мерой, принятой властями из неких политических соображений.  

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© Sputnik / Rodion Proca
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"К сожалению, в Молдове политика вмешивается во все процессы. Но стоит понимать, что в мире глобальная пандемия и чрезвычайные меры принимаются везде. Мы и так сейчас изолированы – все соседние страны приняли и принимают защитные меры", - сказал эксперт.

Правительство Молдовы поступило в нынешней непростой ситуации благоразумно, уверен аналитик.

"В мире существует только несколько стран, которые в состоянии ввести по-настоящему экстренное чрезвычайное положение, США, к примеру, или Россия. Остальные вводят чрезвычайное положение, стараясь не сеять в обществе панику. Нашему правительству удалось ввести чрезвычайное положение без создания в стране панических настроений", - отметил Лисневский.

Опыт Китая и Италии показал, что халатное отношение к пандемии коронавируса может привести к трагическим последствиям.

"В наше время по поводу коронавируса существует огромное количество фейков, причем таких, которые сеют панику. Мировой опыт показал печальную тенденцию – изначально халатное отношение к проблеме, из-за чего заражается множество людей, а после – паника. Наше правительство учло этот опыт и поступило правильно", - резюмировал политолог.  

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