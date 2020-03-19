Экономист: после окончания ЧП у граждан могут возникнуть серьезные проблемы

Экономический эксперт Галина Шеларь рассказала в эфире студии Sputnik Молдова о том, что власти страны должны уже сейчас озаботиться ситуацией, которая возникнет в будущем.

Правительство Молдовы занято решением текущих задач, ведь последствия карантина и чрезвычайного положения для экономики еще трудно осознать и спрогнозировать, ясно лишь, что ситуация эта чрезвычайно серьезная.

Но есть ряд проблем, которые могут возникнуть, когда страна вернется к нормальному образу жизни – об одной из них в эфире студии Sputnik Молдова рассказала доктор экономики, директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь.

"Самое страшное, что сейчас никто не задумывается о микрокредитных организациях, которые выдают деньги за 15 минут даже не спрашивая справки о месте работы. Проценты там "драконовские", и если этим не заняться срочно и сейчас, то вскоре у нас банки, микрокредитные организации и судебные исполнители получат большой объем работы", - сказала Шеларь.

По окончании чрезвычайного положения должников микрокредитных организаций могут ждать весьма неприятные сюрпризы.

"Будут отбирать квартиры, будут описывать имущество – с этой ситуацией, которая возникнет в будущем, нужно уже сейчас что-то делать и что-то решать. И это только один пример", - отметила эксперт.

Во избежание подобных казусов, власти Молдовы должны заранее обдумать все риски и ситуации, которые возникнут в будущем.

"Новые вызовы будут, это однозначно. А вот какие, и будем ли мы готовы – для этого и нужен план действий. План не только по ограничению распространения болезни, но и по выходу из ситуации. Все это должно разрабатываться сегодня. Только это облегчит выход из ситуации с минимальными экономическими и социальными потерями", - резюмировала экономист.

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