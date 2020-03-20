Что будет с Молдовой, если пандемия коронавируса продлится два года

Мнения экспертов о том, как долго продлится шествие по миру нового коронавируса, расходятся – кто-то считает, что ситуация разрешится в течении двух месяцев, а, по некоторым прогнозам, пандемия может длиться и два года. Что будет с молдавской экономикой в случае худшего сценария? На этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил экономический эксперт Виорел Гырбу.
Просчитать все последствия для экономики страны сейчас сложно, ясно лишь, что ее ждет серьезное падение.
"Удар по экономике может быть столь серьезным, что ситуация очень сильно изменится, и уровень бедности значительно возрастет. Как мы будем жить в таких условиях, сейчас понять сложно", - отметил Гырбу.
В случае затяжного характера пандемии, самое ответственное звено – отечественная медицина, уверен эксперт.
"Если пандемия будет длиться долго, то главный вопрос – как наша система здравоохранения сможет с этим совладать. Придется ставить акцент не на изоляцию, а на быстрое лечение и возвращение работников в строй. Чтобы было кому работать и что-то производить", - резюмировал собеседник.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK