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Виорел Гырбу
© Sputnik / Miroslav Rotari

Что будет с Молдовой, если пандемия коронавируса продлится два года

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (196)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200320/29598409/ekspert-chto-budet-moldova-esli-pandemiya-koronavirusa-prodlitsya-dva-goda.html

Экономический эксперт Виорел Гырбу рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, чем может обернуться для молдавской экономики затянувшаяся пандемия.

Мнения экспертов о том, как долго продлится шествие по миру нового коронавируса, расходятся – кто-то считает, что ситуация разрешится в течении двух месяцев, а, по некоторым прогнозам, пандемия может длиться и два года. Что будет с молдавской экономикой в случае худшего сценария? На этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил экономический эксперт Виорел Гырбу.

Центральный рынок
© Sputnik / Miroslav Rotari
Пандемия и экономика: что ждет молдавский бизнес и бюджет из-за коронавируса
"Вопрос в том, когда это закончится? Если пандемия пройдет через два месяца, экономическая ситуация изменится в стране не сильно. Если же это будет длиться два года, ситуация станет очень серьезной. У нас мало ресурсов", - сказал экономист.

Просчитать все последствия для экономики страны сейчас сложно, ясно лишь, что ее ждет серьезное падение.

"Удар по экономике может быть столь серьезным, что ситуация очень сильно изменится, и уровень бедности значительно возрастет. Как мы будем жить в таких условиях, сейчас понять сложно", - отметил Гырбу.

В случае затяжного характера пандемии, самое ответственное звено – отечественная медицина, уверен эксперт.

"Если пандемия будет длиться долго, то главный вопрос – как наша система здравоохранения сможет с этим совладать. Придется ставить акцент не на изоляцию, а на быстрое лечение и возвращение работников в строй. Чтобы было кому работать и что-то производить", - резюмировал собеседник.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (196)

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