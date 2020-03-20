Что будет с Молдовой, если пандемия коронавируса продлится два года

Мнения экспертов о том, как долго продлится шествие по миру нового коронавируса, расходятся – кто-то считает, что ситуация разрешится в течении двух месяцев, а, по некоторым прогнозам, пандемия может длиться и два года. Что будет с молдавской экономикой в случае худшего сценария? На этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил экономический эксперт Виорел Гырбу.

"Вопрос в том, когда это закончится? Если пандемия пройдет через два месяца, экономическая ситуация изменится в стране не сильно. Если же это будет длиться два года, ситуация станет очень серьезной. У нас мало ресурсов", - сказал экономист.

Просчитать все последствия для экономики страны сейчас сложно, ясно лишь, что ее ждет серьезное падение.

"Удар по экономике может быть столь серьезным, что ситуация очень сильно изменится, и уровень бедности значительно возрастет. Как мы будем жить в таких условиях, сейчас понять сложно", - отметил Гырбу.

В случае затяжного характера пандемии, самое ответственное звено – отечественная медицина, уверен эксперт.

"Если пандемия будет длиться долго, то главный вопрос – как наша система здравоохранения сможет с этим совладать. Придется ставить акцент не на изоляцию, а на быстрое лечение и возвращение работников в строй. Чтобы было кому работать и что-то производить", - резюмировал собеседник.

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