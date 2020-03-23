Манастырлы: отменят ли в Молдове президентские выборы

Политолог Сергей Манастырлы рассуждает в эфире студии Sputnik Молдова о том, приведет ли пандемия нового коронавируса к серьезным изменениям в политической жизни страны.

Пандемия коронавируса всерьез изменила не только экономическую жизнь большинства стран, но и жизнь политическую. Что будет с главным политическим событием года в Молдове – намеченными на осень президентскими выборами в стране? Не будут ли они перенесены или вовсе отменены? На этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова отвечает политолог Сергей Манастырлы.

"Прогнозы давать сложно, с каждой неделей заразившихся все больше. Чрезвычайное положение объявлено на два месяца, возможно его продлят. Но я, все же, считаю, что президентские выборы состоятся осенью этого года" – сказал политолог.

Пандемия может сыграть как на руку политикам, там и против них. Все зависит от того, как будут развиваться события.

"Сам факт эпидемии и то как власти с ней борются, безусловно окажет влияние на избирательную кампанию. На ее наполнение и на основные темы разговоров в ходе этой кампании", - отметил Манастырлы.

Вместе с тем эксперт напомнил, что нашу страну, скорее всего, ждет еще одна проблема о которой до поры до времени забыли.

"Не стоит забывать, что летом этого года – правительство уже признавало это – в Молдове ожидается серьезная засуха. Засуха и ее обсуждение может даже перекрыть обсуждение коронавируса. Скажем так – засуха и коронавирус будут основными темами на президентских выборах в этом году", - резюмировал собеседник.

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