Ковалева: что делать в режиме самоизоляции

Вынужденное нахождение в четырех стенах для многих граждан стало тяжелым испытанием – почему и как с этим справиться – об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала психолог Елена Ковалева.
"Это очень актуальный вопрос. К сожалению, некоторые считают, что себя нужно только развлекать в этот период. Себя нужно отвлекать, а лучше всего – развивать. Почему у нас думают прежде всего о развлечении? Наверное, потому, что у нас общество потребления, и ценностью являются хлеб и зрелища. В нынешней ситуации мы лишены этих привычных ценностей", - заявила психолог.
Интернет в нынешней ситуации может стать спасением, особенно для глубоко социализированных личностей, утверждает эксперт.
"Для некоторых это может стать драмой, особенно для экстравертов. Необходимо общение, когда человек пополняет и обогащает себя контактами с другими людьми. Сейчас такие контакты ограничены и могут быть заменены электронными связями", - отметила Ковалева.
Режим самоизоляции может стать благом – сейчас у многих должно появиться время для творческой самореализации, уверена психолог.
"Когда Пушкин находился в карантине из-за холеры, Болдинская осень стала самым продуктивными периодом его жизни. Поэтому творческие моменты своей жизни, возможно пренебрегаемые, могут стать актуальными и ожить" – резюмировала собеседница.
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