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Вячеслав Кунев
© Sputnik / Miroslav Rotari

Кунев: что нужно обязательно сделать для спасения экономики во время ЧП

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200324/29634345/kunev-chto-nuzhno-obyazatelno-sdelat-dlya-spaseniya-ekonomiki-vo-vremya-chp.html

Президент блокчейн-ассоциации и член экономического совета при президенте Молдовы Вячеслав Кунев рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о мерах по стабилизации экономической ситуации в стране.

Правительство Молдовы в условиях чрезвычайного положения приняло ряд экономических мер, прежде всего речь идет о снижении налоговой нагрузки. Однако этого может оказаться недостаточно – такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал президент блокчейн-ассоциации и член экономического совета при президенте Молдовы Вячеслав Кунев.

Международный валютный фонд
© REUTERS / YURI GRIPAS
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"Необходимо разобраться с ситуацией по кредитам. Откладывание процентов на два-три месяца никак не решит проблему. Думаю, нужно настаивать на пролонгации всех кредитов на срок чрезвычайного положения. То есть если ЧП длится два месяца, то на этот же период должен быть продлен кредит. Иначе многие виды бизнеса разорятся", - сказал Кунев.

Экономика Молдовы весьма специфична, если не сказать своеобразна. И это нужно учитывать.

"Экономика Молдовы зависит от потребления. Если прервать цикл потребления, если людей будут увольнять, если им не на что будет покупать товары, то все закончится очень печально для молдавского бюджета и всей экономики", - пояснил эксперт.

Кунев предложил еще одну меру, которая может оказать положительное воздействие на экономическую ситуацию в кризисный период.

"Нужно снять все банковские комиссии, по крайней мере на время карантина. И на несколько месяцев после со всех банковских онлайн платежей. Особенно для населения. Все это для того, чтобы максимально стимулировать онлайн платежи. Тут вопрос только в готовности банков, для них это не такие уж большие деньги", - резюмировал собеседник.

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