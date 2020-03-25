Гайчук: армия на улицах сейчас – это адекватная мера

Экс-министр обороны, генерал Виктор Гайчук, прокомментировал в эфире студии Sputnik Молдова привлечение военных для стабилизации ситуации в связи с чрезвычайным положением.

Во вторник, 24 марта Игорь Додон подписал указ о привлечении личного состава министерства обороны к разрешению кризисной ситуацией. Глава республики пояснил эти меры динамикой распространения вируса COVID-19 в регионе и стране.

Кишиневцы двойственно отнеслись к появлению на улицах военной техники. Кто-то сразу осознал необходимость данных мер, а некоторые привычно шутили в социальных сетях. Экс-министр обороны, генерал Виктор Гайчук считает участие военных в преодолении кризиса правильным и даже необходимым, об этом он заявил в эфире студии Sputnik Молдова.

"Это абсолютно адекватное решение. Это нормально и это вовремя. Это нужно для того, чтобы оказать помощь МВД для того, чтобы наши граждане были спокойны и знали, что наша армия нас охраняет и находится на службе, пока все остальные дома", - сказал Гайчук.

Генерал отметил, что в по-настоящему сложных ситуациях министерство обороны всегда приходит на помощь гражданам.

"Именно такого карантина на моей памяти не было, но при стихийных бедствиях – землетрясениях, наводнениях, и раньше, и в современное время, армия приходила на помощь гражданскому населению", - сказал собеседник.

Военные на улице – это еще и повод задуматься самой легкомысленной части населения о серьезности положения.

"Это правильно, когда национальная армия находится рядом со своим народом. Увидев военных, увидев военную технику, гражданские поймут серьезность ситуации. Не станут безосновательно бродить по улицам и паркам. Это окажет психологическое воздействие и поможет выполнять все указания Чрезвычайной комиссии", - резюмировал Гайчук.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK