14:54 26 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD18.00
  • RUB0.23
  • RON4.02
  • UAH0.64
Поиск
LIVE:
Вячеслав Ионицэ
© Sputnik / Rodion Proca

Ионицэ: у меня есть три рекомендации молдавским властям

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
287 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200326/29657720/ionita-u-menya-est-tri-rekomendatsii-moldavskim-vlastyam.html

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ высказал в эфире студии Sputnik Молдова свое мнение о минимизации экономических потерь от пандемии коронавируса.

Правительство Молдовы в условиях чрезвычайного положения должно действовать профессионально и решительно – в этом мнении сходятся все эксперты. Экономист Вячеслав Ионицэ рассказал в эфире студии Sputnik Молдова, что нужно делать властям уже сейчас для минимизации потерь от кризиса.

"Прозвучит? может быть? несерьезно, но у меня есть для молдавской власти три рекомендации. Первая – взять в долг, вторая – взять в долг, и третья – взять в долг. Именно это сейчас необходимо нашей стране", - заявил эксперт.

Власти действуют в верном направлении, однако последствия кризиса могут оказаться долгоиграющими.

Центральный рынок
© Sputnik / Miroslav Rotari
Пандемия и экономика: что ждет молдавский бизнес и бюджет из-за коронавируса
"Все, что делает власть сейчас в сфере экономики, – неплохо. Снижение давления на бизнес, уменьшение налогового прессинга - это все хорошо. Но что происходит в кризис? Снижается объем валюты, которая поступает в страну, снижается экспорт, меньше валюты, которую продает население, и прочее. Происходит вывод капитала, он бежит из страны", - объяснил Ионицэ.

Эксперт еще раз обратил внимание на то, без внешнего заимствования молдавской экономике в ближайшее время придется непросто.

"Вывод капитала нужно компенсировать, первое, что должно делать правительство, - одалживать на внешних рынках. Это позволит получить деньги в бюджет и поможет нашему валютному рынку", - резюмировал собеседник.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Пандемия спасет нашу экономику? Крах Запада – шанс для Востока
Кунев: что нужно обязательно сделать для спасения экономики во время ЧП


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Женщина у себя дома в Казани смотрит трансляцию обращения президента России.
Владимир Путин: обращение к нации на фоне распространения коронавируса
Су-57: российские летчики продемонстрировали возможности новейших истребителей
Су-57: демонстрация возможностей новейших российских истребителей
Режим чрезвычайного положения в Молдове
Режим чрезвычайного положения в Молдове: детали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться