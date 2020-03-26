Ионицэ: у меня есть три рекомендации молдавским властям

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ высказал в эфире студии Sputnik Молдова свое мнение о минимизации экономических потерь от пандемии коронавируса.

Правительство Молдовы в условиях чрезвычайного положения должно действовать профессионально и решительно – в этом мнении сходятся все эксперты. Экономист Вячеслав Ионицэ рассказал в эфире студии Sputnik Молдова, что нужно делать властям уже сейчас для минимизации потерь от кризиса.

"Прозвучит? может быть? несерьезно, но у меня есть для молдавской власти три рекомендации. Первая – взять в долг, вторая – взять в долг, и третья – взять в долг. Именно это сейчас необходимо нашей стране", - заявил эксперт.

Власти действуют в верном направлении, однако последствия кризиса могут оказаться долгоиграющими.

"Все, что делает власть сейчас в сфере экономики, – неплохо. Снижение давления на бизнес, уменьшение налогового прессинга - это все хорошо. Но что происходит в кризис? Снижается объем валюты, которая поступает в страну, снижается экспорт, меньше валюты, которую продает население, и прочее. Происходит вывод капитала, он бежит из страны", - объяснил Ионицэ.

Эксперт еще раз обратил внимание на то, без внешнего заимствования молдавской экономике в ближайшее время придется непросто.

"Вывод капитала нужно компенсировать, первое, что должно делать правительство, - одалживать на внешних рынках. Это позволит получить деньги в бюджет и поможет нашему валютному рынку", - резюмировал собеседник.

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