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Сергей Манастырлы
© Sputnik / Сергей Цуркану

Манастырлы: куда пропала молдавская оппозиция

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https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200326/29662655/manastyrly-kuda-propala-moldavskaya-oppozitsiya.html

Политолог Сергей Манастырлы в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о новой политической реальности в стране.

В связи с введением чрезвычайного положения, политическая жизнь в Молдове затихла. В информационной повестке только и исключительно действия властей, оппозицию не слышно – почему так происходит – об этом в эфире студии Sputnik Молдова говорит политолог Сергей Манастырлы.

выборы в Молдове
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"Мне кажется, они еще несколько оглушены результатами выборов в Хынчештском округе, где они проиграли кандидату социалисту. И всей общественности стало ясно, что проиграли они из-за внутренней междоусобицы, и что им нужно искать новые пути к сотрудничеству. Иначе они точно также проиграют и на президентских выборах", - сказал политолог.

Оппозиция также разделяет ответственность с властью за состоявшиеся в чрезвычайных обстоятельствах выборы.

"Кроме того,они оглушены новостями о карантине в Хынчештском районе после выборов. Они ведь тоже призывали людей идти на участки и голосовать. Поэтому они тоже несут некоторую ответственность за это", - отметил Манастырлы.

Действия лидеров оппозиции сейчас достаточно взвешены, утверждает политолог.

"Майя Санду через соцсети призывает население оставаться дома, ну, и еще из недавнего – она опровергла фейк о себе, который опубликовали в некоторых СМИ. Нэстасе также выступил с монологом о том, как важно сидеть дома и не допускать распространения коронавируса", - сообщил аналитик.

Президент Игорь Додон, спикер Зинаида Гречаная и премьер Ион Кику
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Сейчас все политики и политические силы должны вести себя корректно и аккуратно, не обостряя и без того непростую ситуацию.

"Наша оппозиция привыкла использовать в своей повестке исключительно политические события. А вот события чрезвычайного характера, как сейчас, они еще не научились использовать", - отметил собеседник.

По его словам, это может быть им и на пользу, ведь пока люди сидят дома, оппозиция не разжигает и не обостряет социальное напряжение.

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