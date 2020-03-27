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Илья Тромбицкий
© Sputnik / Osmatesco

Тромбицкий: во время чрезвычайного положения природе становится легче

Утро на Sputnik’e
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200327/29665383/trombitskiy-vo-vremya-chrezvychaynogo-polozheniya-prirode-stanovitsya-legche.html

Эколог, руководитель Международной ассоциации хранителей реки Днестр Eco-TIRAS Илья Тромбицкий рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, как действует на окружающую среду режим самоизоляции граждан.

Утро на Sputnik’e
Тромбицкий: во время чрезвычайного положения природе становится легче

Изоляция людей во многих странах из-за пандемии коронавируса сказалась на состоянии окружающей среды – об этом говорят многие экологи. Коснулось это и Молдовы, о чем в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал руководитель Международной ассоциации хранителей реки Днестр Eco-TIRAS Илья Тромбицкий.

"Меньше выбросов, меньше человеческой активности и влияния на окружающую среду. Животные, которые боялись заходить в города, теперь заходить будут. Города привлекательны, в них теплее, в них есть пища. Отсутствие людей на улицах также способствует этому", - сказал эколог.

Загрязнение воздуха
© CC0 / Pixabay / stevepb
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Касаясь состояния главной водной артерии страны, эксперт отметил, что основная проблема сейчас – это низкий уровень воды.

"Была безводная осень и зима, поэтому в Днестре мало воды. Идет обсуждение – будет организован экологический попуск или нет – искусственный подъем воды весной, который обычно производится, чтобы имитировать весенний разлив реки. Сейчас этот вопрос решается в ходе молдавско-украинских переговоров" – отметил Тромбицкий.

Вместе с тем режим самоизоляции граждан также скажется позитивно на состоянии Днестра.

"Для состояния Днестра, для рыбных запасов, чрезвычайное положение — это тоже хорошо – будет меньше рыбаков, меньше браконьеров, и продавать рыбу браконьерам станет сложнее", - резюмировал собеседник.

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