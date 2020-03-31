Манастырлы: в условиях пандемии настало время действовать специалистам

Что изменилось в стране с введением чрезвычайной ситуации, рейтинг каких политиков вырос в нынешних условиях, и что вообще стоит делать политическим деятелям, чтобы не подорвать доверие к себе, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал политолог Сергей Манастырлы.

Утро на Sputnik’e Манастырлы: настало время политикам молчать, а специалистам - работать

Этот год совершенно точно войдет в историю как некий маркер эпохи, и многие политики вполне смогут записать себе в актив то, как они действовали в период чрезвычайной ситуации в Молдове. Вполне может случиться так, что через несколько лет политические оппоненты будут задавать друг другу вопрос: "А что ты делал во время карантина 2020 года"? По мнению политолога Сергея Манастырлы, сложившаяся ситуация выявила, что на самом деле является важным для политика.

"Мы видим, как выросло в последнее время доверие граждан к министру здравоохранения Виорике Думбрэвяну и к премьер-министру, главе Чрезвычайной комиссии по борьбе с коронавирусом Иону Кику", - отметил Манастырлы.

По его словам, в данной ситуации из представителей оппозиции наилучшую для себя тактику избрала Майя Санду, которая старается лишний раз не подавать голоса, чтобы избежать ошибок и не пытается вмешиваться не в свою сферу деятельности.

"В нынешних условиях самое правильное - предоставить возможность разбираться тем, кто этому учился, благо, специалисты у нас в стране есть. Не надо лезть к ним с советами. Самое правильное было бы со стороны всех политиков - сидеть молча, чтобы не вносить смуту и не пытаться использовать ситуацию в каких-то своих политических целях", - заключил Манастырлы.

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