Манастырлы: в условиях пандемии настало время действовать специалистам

Этот год совершенно точно войдет в историю как некий маркер эпохи, и многие политики вполне смогут записать себе в актив то, как они действовали в период чрезвычайной ситуации в Молдове. Вполне может случиться так, что через несколько лет политические оппоненты будут задавать друг другу вопрос: "А что ты делал во время карантина 2020 года"? По мнению политолога Сергея Манастырлы, сложившаяся ситуация выявила, что на самом деле является важным для политика.
"Мы видим, как выросло в последнее время доверие граждан к министру здравоохранения Виорике Думбрэвяну и к премьер-министру, главе Чрезвычайной комиссии по борьбе с коронавирусом Иону Кику", - отметил Манастырлы.
"В нынешних условиях самое правильное - предоставить возможность разбираться тем, кто этому учился, благо, специалисты у нас в стране есть. Не надо лезть к ним с советами. Самое правильное было бы со стороны всех политиков - сидеть молча, чтобы не вносить смуту и не пытаться использовать ситуацию в каких-то своих политических целях", - заключил Манастырлы.
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