Ларюшина: после окончания карантина молдавская экономика станет другой

Наивно было бы ожидать, что молдавская экономика после шока, вызванного вынужденным простоем многих предприятий из-за карантина, останется такой же, какой она была до сих пор, заявила в эфире студии Sputnik Молдова экономический эксперт Татьяна Ларюшина.

Утро на Sputnik’e Ларюшина: после окончания карантина молдавская экономика станет другой

Вынужденный простой на время карантина для многих представителей мелкого и среднего бизнеса в Молдове может означать полное банкротство. Так, предприятия сферы услуг - кафе, бары, салоны красоты, магазинчики, торгующие товарами не первой необходимости - вряд ли переживут длительный простой. Экономист Татьяна Ларюшина отметила, что восстановиться и снова вернуться на рынок удастся не всем представителям бизнеса.

"В результате такого рода внешних шоков многие уйдут с рынка, или же вернутся в переформатированном состоянии", - заявила Ларюшина.

По мнению экономиста, бизнес должен быть к этому готов, потому что такова природа бизнеса - всегда могут возникнуть какие-либо непредвиденные обстоятельства, к которым невозможно быть готовым, и задача бизнесмена - попытаться выйти из них с наименьшими потерями.

"Предприниматели понимают это. Многие используют сложившуюся ситуация для того, чтобы, обнулив все, запустить новые эффективные проекты, что называется, с чистого листа, которые раньше было сложно или невыгодно запускать", - сообщила Ларюшина.

По мнению экономиста, полного коллапса ожидать не следует, если все будет сделано правильно, у нас даже есть шанс увидеть экономику, избавленную от многих негативных моментов прошлого и функционирующую лучше, чем до сих пор.

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