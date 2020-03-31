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Виталий Шинкарь
© Sputnik / Osmatesco

Шинкарь: как организовать празднование Пасхи, решится вместе с властями

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Коронавирус нового типа распространяется по миру (408)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200331/29711248/sincari-prazdnovanie-pasha-mery-pandemia.html

Протоиерей Свято-Георгиевской церкви Кишинева Виталий Шинкарь рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что известно том, как в этом году будут проходить пасхальные богослужения в нашей стране.

Утро на Sputnik’e
Шинкарь: празднование Пасхи пока что под вопросом

Представители православной церкви напрямую контактируют с властями, чтобы найти оптимальное решение в существующей ситуации, когда, с одной стороны, нельзя запретить верующим праздновать, с другой, необходимо уберечь граждан и соблюсти карантинные меры. Но приемлемых вариантов пока еще не придумано, а времени для принятия решения уже практически не осталось, отметил священник Виталий Шинкарь.

"Мы должны быть готовы к худшему, хоть и надеемся на лучшее. Возможно, что священников не будут допускать и к здоровым людям - пока что мы еще можем ходить по домам и причащать. Мы надеемся, что в ближайшие дни совместно с властями выработаем какие-то меры по поводу Пасхи", - сказал Шинкарь.

Кладбище имени св. Лазаря (Дойна).
© Sputnik / Yana Zaharova
В Молдове могут отменить массовое празднование Пасхи и Радоницы
Как заявил священник, сложно представить себе, как можно отменить пасхальные служения, и в то же время, совершенно непонятно, как их можно организовать так, чтобы это было безопасно.

"Я вижу много безалаберных людей, которые не соблюдают карантинные меры. И я даже не представляю, что можно сделать в нынешней ситуации. В ближайшие дни об этом будем думать, обсуждать с властями, врачами, задействуем многих специалистов", - добавил Шинкарь.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (408)

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