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Василий Кантаржи
© Sputnik / Osmatesco

Кантаржи: что будет с молдавскими мигрантами, которые вернулись домой

Утро на Sputnik’e
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200402/29737894/cantarji-chto-budet-s-moldavskimi-migrantami-kotorye-vernulis-domoy.html

Довольно значительная часть наших трудовых мигрантов сейчас вернулась домой из-за рубежа, сообщил в эфире студии Sputnik Молдова социолог Василий Кантаржи.

Утро на Sputnik’e
Кантаржи: что будет с молдавскими мигрантами, которые вернулись домой

Приехавшие из-за рубежа мигранты вернулись в Молдову, чтобы просто пересидеть период пандемии дома. Этот факт вызвал недовольство некоторой части молдавского общества - так, нашлись те, кто считал, что не следует пускать мигрантов обратно на родину, закрыв для них границу, чтобы они не стали источником заражения для граждан внутри страны. Социолог Василий Кантаржи отметил, что звучали даже открытые упреки мигрантам, почему они приехали домой, а не остались за рубежом.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Это дико - упрекать тех людей, которые когда-то спасли экономику страны. Надо понимать, что мигранты вернулись не из страха перед вирусом, приехали люди, которые там остались без работы и без средств к существованию", - заявил Кантаржи.

По мнению социолога, мигранты вернулись, чтобы просто переждать период пандемии. Вряд ли они останутся здесь, скорее всего, когда карантин в Европе закончится, они снова уедут.

"Пройдет эпидемия, и те же люди, которые вернулись, снова уедут на работу за рубеж, ввиду того, что экономика страны и так не могла прокормить весь тот объем рабочей силы, который у нас есть", - подчеркнул Кантаржи.

Кроме того, полагает эксперт, молдавская экономика чувствительно пострадает в результате кризиса, а до сих пор слабая экономика оставалась одним из главных факторов, способствующих оттоку населения из страны. Так что, как только представится возможность снова зарабатывать за рубежом, наши граждане опять начнут массово покидать страну.

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