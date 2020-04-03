08:37 03 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.12
  • USD18.43
  • RUB0.23
  • RON4.17
  • UAH0.67
Поиск
Cristina Lesnic
© Sputnik / Miroslav Rotari

Лесник: в кризис мы должны помочь и жителям Приднестровья

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
77 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200403/29749476/lesnic-v-krizis-my-dolzhny-pomoch-i-zhitelyam-pridnestrovie.html

В нынешней непростой ситуации можно найти гораздо больше возможностей для сближения двух берегов Днестра, заявила в эфире студии Sputnik Молдова вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник.

Утро на Sputnik’e
Лесник: в кризис мы должны помочь и жителям Приднестровья

Медработники надевают свои средства индивидуальной защиты перед началом работы
© AFP 2019 / MARCO BERTORELLO
Насколько Приднестровье готово к удару коронавируса
Кишинев на сегодняшний день максимально открыт для того, чтобы в период, когда ситуация с заболеванием коронавирусом остается напряженной, помочь жителям с обоих берегов Днестра. Как рассказала вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник, молдавские власти осознают необходимость и готовы оказывать помощь как тем, кто живет на правом берегу Днестра, так и жителям Левобережья.

"Я думаю, что Министерство здравоохранения готово предоставить не только свой опыт, но и сделать все, чтобы все, кто сегодня столкнулся с COVID-19, имели доступ к медицине. Все те тесты, которыми на сегодняшний день располагает Пориднестровье, они получают от Кишинева", - подчеркнула Лесник.

По словам вице-премьера по реинтеграции, для Кишинева и Тирасполя крайне важен такой опыт взаимодействия в кризисных ситуациях, поскольку именно этот опыт может стать тем фактором, который сблизит оба берега.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Указ выпущен: новые ограничительные карантинные меры в Приднестровье
Для всех: новые запреты и правила в Приднестровье из-за ситуации с COVID-19
В борьбе с COVID-19: что делают в Приднестровье для пациентов и врачей
Лесник: эффективный диалог между берегами Днестра сейчас очень важен


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Цветы в благодарность тем, кто на передовой противостояния COVID-19
Цветы в благодарность тем, кто на передовой борьбы с COVID-19
Парламент не набрал кворум: заседание сорвано
Парламент не набрал кворума: заседание не состоялось
Валютные поступления в Молдову (февраль 2020)
Денежные переводы в Молдову: факты и цифры

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться