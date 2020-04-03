Лесник: в кризис мы должны помочь и жителям Приднестровья

"Я думаю, что Министерство здравоохранения готово предоставить не только свой опыт, но и сделать все, чтобы все, кто сегодня столкнулся с COVID-19, имели доступ к медицине. Все те тесты, которыми на сегодняшний день располагает Пориднестровье, они получают от Кишинева", - подчеркнула Лесник.
По словам вице-премьера по реинтеграции, для Кишинева и Тирасполя крайне важен такой опыт взаимодействия в кризисных ситуациях, поскольку именно этот опыт может стать тем фактором, который сблизит оба берега.
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