Лесник: в кризис мы должны помочь и жителям Приднестровья

В нынешней непростой ситуации можно найти гораздо больше возможностей для сближения двух берегов Днестра, заявила в эфире студии Sputnik Молдова вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник.

Утро на Sputnik’e Лесник: в кризис мы должны помочь и жителям Приднестровья

"Я думаю, что Министерство здравоохранения готово предоставить не только свой опыт, но и сделать все, чтобы все, кто сегодня столкнулся с COVID-19, имели доступ к медицине. Все те тесты, которыми на сегодняшний день располагает Пориднестровье, они получают от Кишинева", - подчеркнула Лесник.

Кишинев на сегодняшний день максимально открыт для того, чтобы в период, когда ситуация с заболеванием коронавирусом остается напряженной, помочь жителям с обоих берегов Днестра. Как рассказала вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник, молдавские власти осознают необходимость и готовы оказывать помощь как тем, кто живет на правом берегу Днестра, так и жителям Левобережья.

По словам вице-премьера по реинтеграции, для Кишинева и Тирасполя крайне важен такой опыт взаимодействия в кризисных ситуациях, поскольку именно этот опыт может стать тем фактором, который сблизит оба берега.

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