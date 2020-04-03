11:58 03 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.12
  • USD18.43
  • RUB0.23
  • RON4.17
  • UAH0.67
Поиск
Maxim Melinti
© Sputnik / Miroslav Rotari

Мелинти: является ли коронавирус наказанием Божьим

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
30421
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200403/29750046/melinti-yavlyaetsya-li-koronavirus-nakazaniem-Bozhim.html

Священнослужитель Максим Мелинти в эфире студии Sputnik Молдова ответил на вопрос, как верующим следует воспринимать пандемию, охватившую сейчас мир.

Утро на Sputnik’e
Мелинти: является ли коронавирус наказанием Божьим

Вряд ли пандемию коронавируса можно считать наказанием Божьим, но именно в такие тяжелые моменты испытывается вера человека, выясняется, насколько он действительно верующий. На самом деле, все неприятности, происходящие в мире сегодня - дело рук человеческих, а не результат божественного замысла, считает настоятель Покровской церкви села Гидигич Максим Мелинти.

"Мы сами себя наказываем. Портим, уничтожаем природу, животных. Это не от Бога, это все сам человек. Господь нам лишь посылает испытания, чтобы мы обнаружили в себе свои слабые стороны, и выявили сильные черты, нравственные, духовные. Но я не знаю, если по завершению этой пандемии мы чему-то научимся", - отметил Мелинти.

Благодатный огонь доставили в Молдову из Иерусалима
© Sputnik / Miroslav Rotari
Пасха-2020: доставят ли в Молдову Благодатный огонь из Иерусалима
По мнению священника, сейчас настало такое время, когда люди критикуют и обвиняют всех вокруг, но не себя самого. А верующему каждый день стоит оценивать свои поступки и проверять себя, насколько он приблизился к божественному идеалу, насколько стал добрее, отзывчивее, насколько больше внимания стал уделять родным, близким, пожилым людям.

"Конечно, страшно, конечно, мы все переживаем. Но нужно научиться доверять Богу, слушать советы медиков, искать в себе потенциал, чтобы надеяться и рассуждать над тем, что происходит в нашей жизни. И выйти из испытаний с чистой совестью", - заключил Мелинти.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Пасха-2020: доставят ли в Молдову Благодатный огонь из Иерусалима
Шинкарь: как организовать празднование Пасхи, решится вместе с властями
Пандемия в Молдове: православная церковь поможет нуждающимся
Как в Молдове проведут Пасхальную службу в условиях пандемии


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Цветы в благодарность тем, кто на передовой противостояния COVID-19
Цветы в благодарность тем, кто на передовой борьбы с COVID-19
Парламент не набрал кворум: заседание сорвано
Парламент не набрал кворума: заседание не состоялось
Валютные поступления в Молдову (февраль 2020)
Денежные переводы в Молдову: факты и цифры

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться