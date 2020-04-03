Мелинти: является ли коронавирус наказанием Божьим

Утро на Sputnik’e Мелинти: является ли коронавирус наказанием Божьим

Вряд ли пандемию коронавируса можно считать наказанием Божьим, но именно в такие тяжелые моменты испытывается вера человека, выясняется, насколько он действительно верующий. На самом деле, все неприятности, происходящие в мире сегодня - дело рук человеческих, а не результат божественного замысла, считает настоятель Покровской церкви села Гидигич Максим Мелинти.

"Мы сами себя наказываем. Портим, уничтожаем природу, животных. Это не от Бога, это все сам человек. Господь нам лишь посылает испытания, чтобы мы обнаружили в себе свои слабые стороны, и выявили сильные черты, нравственные, духовные. Но я не знаю, если по завершению этой пандемии мы чему-то научимся", - отметил Мелинти.

По мнению священника, сейчас настало такое время, когда люди критикуют и обвиняют всех вокруг, но не себя самого. А верующему каждый день стоит оценивать свои поступки и проверять себя, насколько он приблизился к божественному идеалу, насколько стал добрее, отзывчивее, насколько больше внимания стал уделять родным, близким, пожилым людям.

"Конечно, страшно, конечно, мы все переживаем. Но нужно научиться доверять Богу, слушать советы медиков, искать в себе потенциал, чтобы надеяться и рассуждать над тем, что происходит в нашей жизни. И выйти из испытаний с чистой совестью", - заключил Мелинти.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK