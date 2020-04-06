Изаксон: пандемия коронавируса должна стать нам уроком

Как отметил раввин, все события в мире неслучайны, и ни одна беда не приходит просто так. Любая трудность, любое изменение ситуации происходит для того, чтобы чему-либо научить людей. Пандемия коронавируса, разразившаяся в мире, - это тоже определенный урок.
"Люди, которые до этого весь год дома почти не появлялись, бегали по работам, по делам - сегодня они могут быть с семьей, с детьми. Закрыты школы - люди сами учат своих детей. Они проводят время с семьей, это однозначный плюс. Мы теперь находим время на то, на что никак не находили", - сказал Изаксон.
"Говоря именно про еврейскую традицию, мы находимся накануне праздника Песах, который начнется в среду вечером. Это праздник исхода из Египта, праздник благодарности Всевышнему. И в этом плане, сегодняшний полный переворот нашего образа жизни очень уместен", - заключил Изаксон.
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