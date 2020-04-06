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Шимшон Изаксон
© Sputnik / Osmatesco

Изаксон: пандемия коронавируса должна стать нам уроком

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (504)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200406/29777062/izacson-pandemiya-koronavirusa-dolzhna-stat-nam-urokom.html

Раввин еврейской общины Республики Молдова Шимшон Изаксон рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, как воспринимается пандемия коронавируса с точки зрения иудаизма.

Утро на Sputnik’e
Изаксон: пандемия коронавируса должна стать нам уроком

Как отметил раввин, все события в мире неслучайны, и ни одна беда не приходит просто так. Любая трудность, любое изменение ситуации происходит для того, чтобы чему-либо научить людей. Пандемия коронавируса, разразившаяся в мире, - это тоже определенный урок.

"Люди, которые до этого весь год дома почти не появлялись, бегали по работам, по делам - сегодня они могут быть с семьей, с детьми. Закрыты школы - люди сами учат своих детей. Они проводят время с семьей, это однозначный плюс. Мы теперь находим время на то, на что никак не находили", - сказал Изаксон.

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Семья и дети, которым теперь можно уделять больше внимания - это не единственный пример, заставляющий увидеть, что на самом деле является важным для каждого. И если у человека на что-то не было времени в течение целого года, теперь у него есть время на это. Мы можем извлечь из нынешней ситуации важный урок и осознать, что является приоритетным в нашей жизни.

"Говоря именно про еврейскую традицию, мы находимся накануне праздника Песах, который начнется в среду вечером. Это праздник исхода из Египта, праздник благодарности Всевышнему. И в этом плане, сегодняшний полный переворот нашего образа жизни очень уместен", - заключил Изаксон.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (504)

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