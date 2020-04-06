13:20 06 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.04
  • USD18.54
  • RUB0.24
  • RON4.15
  • UAH0.68
Поиск
Срочно:
Сергей Манастырлы
© Sputnik / Сергей Цуркану

Манастырлы: что делать, когда новостей, кроме вируса и политики, не осталось

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
100 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200406/29777219/manastirli-novostey-krome-virusa-i-politiki-ne-ostalos.html

Интересна ли сегодня жителям Молдовы политика, или же их умы занимают сейчас совершенно другие проблемы - об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассуждает политолог Сергей Манастырлы.

Утро на Sputnik’e
Манастырлы: что делать, когда новостей, кроме вируса и политики, не осталось

В условиях карантина, когда многие граждане вынуждены были сократить свои социальные контакты, многие проблемы, занимавшие до сих пор общественное сознание, ушли на задний план, а какие-то, наоборот, стали более важными. Что касается развлечений, то их количество резко сократилось с запретом на увеселительные мероприятия и закрытием баров, кафе, ресторанов и прочих заведений для досуга.

Как отметил политолог Сергей Манастырлы, медиапространство сейчас заполняют новости про ситуацию с пандемией коронавируса, однако многие от этой темы уже порядком устали.

"Поскольку новостей, кроме вируса и политики, не осталось, а от вируса уже у всех оскомина, тем более, что хороших новостей там почти нет, люди начинают интересоваться темой политики. Но там хороших новостей еще меньше", - заявил Манастырлы.

Парламент Parlament
© Sputnik / Rodion Proca
Вопреки карантину: парламент приглашает на виртуальную экскурсию
По мнению политолога, властям стоит обратить на это внимание и предпринять какие-то меры, чтобы чем-то занять население, которое в последнее время практически лишено хороших новостей. Можно было бы, предложил эксперт, акцентировать внимание на необходимости вести здоровый образ жизни и пропагандировать занятия физкультурой, которые были бы доступны каждому.

"Было бы неплохо принять меры для организации утренних зарядок, аэробики, йоги. Людям необходимо успокаиваться, выпускать пар, отвлекаться от ситуации", - сказал Манастырлы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Мир на карантине: как города живут в условиях пандемии коронавируса - видео
Молдавский монах о том, как не сойти с ума, сидя дома в условиях карантина
Глава НАОЗ выступил с уточнением о режиме карантина и самоизоляции
COVID-19 шагает по миру: как вирус остановил спорт


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Река Бык в Кишиневе стала чище
Вода в реке Бык неожиданно изменила цвет- фото
Самоизоляция, гигиена и народные средства: как жители разных стран защищаются от коронавируса
Самоизоляция и народные средства: как жители разных стран борются с COVID-19
Как остановить коронавирус: пять главных советов.
Как остановить COVID-19: пять самых эффективных способов борьбы с пандемией

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться