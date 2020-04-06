Манастырлы: что делать, когда новостей, кроме вируса и политики, не осталось

В условиях карантина, когда многие граждане вынуждены были сократить свои социальные контакты, многие проблемы, занимавшие до сих пор общественное сознание, ушли на задний план, а какие-то, наоборот, стали более важными. Что касается развлечений, то их количество резко сократилось с запретом на увеселительные мероприятия и закрытием баров, кафе, ресторанов и прочих заведений для досуга.
Как отметил политолог Сергей Манастырлы, медиапространство сейчас заполняют новости про ситуацию с пандемией коронавируса, однако многие от этой темы уже порядком устали.
"Поскольку новостей, кроме вируса и политики, не осталось, а от вируса уже у всех оскомина, тем более, что хороших новостей там почти нет, люди начинают интересоваться темой политики. Но там хороших новостей еще меньше", - заявил Манастырлы.
"Было бы неплохо принять меры для организации утренних зарядок, аэробики, йоги. Людям необходимо успокаиваться, выпускать пар, отвлекаться от ситуации", - сказал Манастырлы.
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