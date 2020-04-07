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Корнелиу Чуря
© Sputnik / Rodion Proca

Чуря: утихнут ли распри политиков в Молдове во время чрезвычайной ситуации

Утро на Sputnik’e
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200407/29790732/ciurea-utikhnut-li-raspri-politikov-v-moldova-vo-vremya-chrezvychaynoy-situatsii.html

Политолог Корнелиу Чуря прокомментировал в эфире радиостудии Sputnik Молдова инициативу президента Игоря Додона о введении временного моратория на политические темы.

Утро на Sputnik’e
Чуря: утихнут ли распри политиков в Молдове во время чрезвычайной ситуации

Президент Молдовы Игорь Додон обратился к политикам страны с призывом ввести мораторий на все политические темы, пока пандемию не победят, и отодвинуть временно все идеологические конфликты. Поскольку политические конфронтации после введения в стране чрезвычайной ситуации на самом деле должны уменьшиться, то, как отметил политолог Корнелиу Чуря, инициатива эта очень своевременна.

"Все же нужно отметить, что в Молдове сейчас не очень ожесточенные политические баталии, все же оппозиция пытается себя сдерживать. Но были случаи, когда она чрезмерно агрессивно критиковала правительство, указывая на недостатки, весьма спорные, например, эпизоды с медицинской страховкой", - заявил Чуря.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Rodion Proca
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Впрочем, по словам политолога, молдавская оппозиция не столь радикально ведет себя, по сравнению с другими странами, где политические баталии намного жестче. Поэтому эксперт выразил надежду, что предложение президента нашим политикам будет не столь сложно выполнить.

"Все-таки у нас оппозиция ведет себя более или менее прилично. Хотя, конечно, полностью исключить политические баталии будет невозможно, оппозиция будет настаивать на своем более активном участии в политике во время чрезвычайной ситуации", - сказал Чуря.

Однако, как полагает эксперт, интенсивность таких выпадов в сторону властей будет невелика.

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