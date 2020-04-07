Чуря: утихнут ли распри политиков в Молдове во время чрезвычайной ситуации

Президент Молдовы Игорь Додон обратился к политикам страны с призывом ввести мораторий на все политические темы, пока пандемию не победят, и отодвинуть временно все идеологические конфликты. Поскольку политические конфронтации после введения в стране чрезвычайной ситуации на самом деле должны уменьшиться, то, как отметил политолог Корнелиу Чуря, инициатива эта очень своевременна.
"Все же нужно отметить, что в Молдове сейчас не очень ожесточенные политические баталии, все же оппозиция пытается себя сдерживать. Но были случаи, когда она чрезмерно агрессивно критиковала правительство, указывая на недостатки, весьма спорные, например, эпизоды с медицинской страховкой", - заявил Чуря.
"Все-таки у нас оппозиция ведет себя более или менее прилично. Хотя, конечно, полностью исключить политические баталии будет невозможно, оппозиция будет настаивать на своем более активном участии в политике во время чрезвычайной ситуации", - сказал Чуря.
Однако, как полагает эксперт, интенсивность таких выпадов в сторону властей будет невелика.
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