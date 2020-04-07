Жук: отменит ли коронавирус Молдове безвизовый режим

В том случае, если безвизовый режим для Молдовы будет приостановлен, нужно понимать, что это будет лишь одна часть из целого комплекса мер, который введут страны Шенгенской зоны. Есть вероятность, что эти страны примут решение ужесточить контроль на своих границах.
"Я думаю, пока не стоит опасаться, что безвизовый режим будет заморожен, но в принципе, возможно, что контроль на границах станет более строгим. Подобные меры могут ввести скандинавские страны, Голландия, не исключено, что и Германия", - отметил Жук.
В таком случае, подчеркнул политолог, гражданам придется смириться с тем, что произойдет некоторый откат назад, ко временам до Шенгенских соглашений, когда каждая страна жестко контролировала въезд на свою территорию, особенно для граждан развивающихся стран.
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