Жук: отменит ли коронавирус Молдове безвизовый режим

Утро на Sputnik’e Жук: отменит ли коронавирус Молдове безвизовый режим

В том случае, если безвизовый режим для Молдовы будет приостановлен, нужно понимать, что это будет лишь одна часть из целого комплекса мер, который введут страны Шенгенской зоны. Есть вероятность, что эти страны примут решение ужесточить контроль на своих границах.

"Я думаю, пока не стоит опасаться, что безвизовый режим будет заморожен, но в принципе, возможно, что контроль на границах станет более строгим. Подобные меры могут ввести скандинавские страны, Голландия, не исключено, что и Германия", - отметил Жук.

Некоторые эксперты высказывают мнения такого рода, что Европа в скором времени выберет путь отстаивания национальных интересов, а потому границы между странами в Евросоюзе могут быть закрыты даже для ближайших соседей. Как заявил политолог Виктор Жук, в том случае, если развитие событий пойдет по такому сценарию, восстановление границ и введение контроля на таможнях между странами ЕС будет означать уход от общеевропейской идеи о свободном передвижении людей.

В таком случае, подчеркнул политолог, гражданам придется смириться с тем, что произойдет некоторый откат назад, ко временам до Шенгенских соглашений, когда каждая страна жестко контролировала въезд на свою территорию, особенно для граждан развивающихся стран.

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