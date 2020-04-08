Тромбицкий: что нужно, чтобы оживить реку Бык

Доктор биологии, эколог Илья Тромбицкий рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, что нужно сделать, чтобы река Бык стала действительно чистой и здоровой.

Утро на Sputnik’e Тромбицкий: что нужно, чтобы оживить реку Бык

Многие жители молдавский столицы обратили внимание на то, что вода в реке Бык стала существенно чище. Связывают это обстоятельство, конечно же, с тем, что многие предприятия, сбрасывавшие в реку отходы, на период карантина приостановили свою деятельность. Эколог Илья Тромбицкий, комментируя внезапное преображение реки, отметил, что для того, чтобы экологическое состояние Быка действительно улучшилось, необходимы гораздо более серьезные меры.

"Нужны более глубокие изменения, и это касается всего бассейна реки. Нужно больше лесных площадей в её бассейне, тогда будет больше воды. Ну и необходим запрет на то, чтобы распахивать земли до самого берега. В данном случае, я говорю не только о самом Быке, но и о его притоках, да и в отношении всех молдавских малых рек", - подчеркнул Тромбицкий.

Как заявил эколог, изменения, которые мы наблюдаем сейчас, к сожалению, краткосрочны, и связаны они с качеством воды, но не с ее количеством. Чтобы радикально улучшить экологическую ситуацию, нужны изменения гораздо более глубокие, которые могут быть достигнуты только путем изменения ситуации во всем бассейне реки.

"Западная Европа подала нам пример, они оживили свои реки. Но здесь нужна грамотная политика, она должна быть централизованной, направленной на увеличение площадей естественных ландшафтов в бассейне, в первую очередь, лесов. И речь должна идти не только о неудобьях, речь а и о сельскохозяйственных землях, значительную часть которых следует засадить лесом", - заметил Тромбицкий.

Но даже если в ближайшее время необходимые меры по спасению реки будут приняты, необходимо еще, как минимум, два десятка лет, чтобы посаженные леса выросли. Более того, сейчас в Молдове, к сожалению, идет обратный процесс — мы теряем наши леса, в том числе, самые ценные из них, зрелые естественные, особенно те, что представлены дубом, заключил Тромбицкий.

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