Черарь: ромы Молдовы гордятся этой землей, нам небезразлична ее судьба

Сегодня, 8 апреля, отмечается Международный день ромов. В 1971 году в этот день в Лондоне впервые прошел Всемирный конгресс ромов, на котором было провозглашено, что ромы являются единой свободной нацией.
Барон всех ромов Молдовы Артур Черарь назвал ромов древним, свободолюбивым и гордым народом, и объяснил, что суть сегодняшнего праздника — в том, чтобы напомнить всем об этом.
"Мы должны поднимать наш народ, помнить о том, что мы обязаны нашим предкам быть достойными сынами своего народа. Своей нацией мы должны гордиться", - заявил Черарь.
"Мы древний народ, но мы гордимся этой землей и нам небезразлична ее участь и судьба, судьба этой многонациональной страны", - заключил Черарь.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK