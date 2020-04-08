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Артур Черарь
© Sputnik / Miroslav Rotari

Черарь: ромы Молдовы гордятся этой землей, нам небезразлична ее судьба

Утро на Sputnik’e
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200408/29805201/cerari-romy-moldova-gordyatsya-etoy-zemley-nam-nebezrazlichna-ee-sudba.html

Барон всех ромов Республики Молдова Артур Черарь в эфире студии Sputnik Молдова ответил на вопрос, почему ромы в сознании многих ассоциируются с Молдовой.

Утро на Sputnik’e
Черарь: ромы Молдовы гордятся этой землей, нам небезразлична ее судьба

Сегодня, 8 апреля, отмечается Международный день ромов. В 1971 году в этот день в Лондоне впервые прошел Всемирный конгресс ромов, на котором было провозглашено, что ромы являются единой свободной нацией.

Барон всех ромов Молдовы Артур Черарь назвал ромов древним, свободолюбивым и гордым народом, и объяснил, что суть сегодняшнего праздника — в том, чтобы напомнить всем об этом.

"Мы должны поднимать наш народ, помнить о том, что мы обязаны нашим предкам быть достойными сынами своего народа. Своей нацией мы должны гордиться", - заявил Черарь.

Артур Черарь
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Говоря о связи, которая существует между молдавской землей и ромами, барон отметил, что ромы появились на этих землях очень давно, и даже есть версия происхождения названия Молдовы от санскрита — языка, на котором говорили древние предки ромов.

"Мы древний народ, но мы гордимся этой землей и нам небезразлична ее участь и судьба, судьба этой многонациональной страны", - заключил Черарь.

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