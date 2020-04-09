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Галина Шеларь
© Sputnik / Miroslav Rotari

Шеларь: к прежней Молдове мы уже не вернемся

Утро на Sputnik’e
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200409/29817939/selari-k-prezhney-moldove-my-uzhe-ne-vernemsya.html

Очень многое изменится в мире после пандемии, и Молдова не останется в стороне от этих изменений, полагает экономический эксперт Галина Шеларь.

Утро на Sputnik’e
Шеларь: к прежней Молдове мы уже не вернемся

Существующие прогнозы относительно того, что будет с мировой экономикой в ближайшем будущем, не внушают оптимизма, и, по оценкам экспертов, падение уровня ее развития может составить до двадцати процентов. Что же касается экономики Молдовы, то, по сравнению с мировой экономикой, наши потери будут не настолько велики, но радоваться тут нечему — скорее, это произойдет потому, что падать нам особо некуда. Как отметила в интервью радиостудии Sputnik Молдова экономический эксперт Галина Шеларь, в нашей стране уже много лет не принималась среднесрочная программа развития, а что касается долгосрочной, то ее не было вообще никогда.

"О том, что мир вокруг нас изменился, говорят в соцсетях, по телевидению, говорят и руководители нашей страны. В частности, премьер-министр сказал, что к Молдове, которая была до 17 марта, мы уже не вернемся", - заявила Шеларь.

Самолет AirMoldova
© Sputnik / Игорь Взоров
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Как сообщила экономист, сейчас настало время поменять многое в Молдове, и хорошо, что к тем, кто находится у власти, пришло понимание, что многим отраслям в государстве необходима финансовая поддержка. Прежде всего, это касается медицины, которую до этого много лет пытались перевести в русло чистого бизнеса, приносящего прибыль. Сейчас, к счастью, подход изменился.

"Президент дал поручение правительству продумать изменение подхода. Это очень принципиальная фраза. Важно именно изменить подход к развитию здравоохранения. Все должны осознать, что медицина — это не бизнес, а именно здравоохранение. То есть мы от медицины-бизнеса возвращаемся к охране здоровья, а это, безусловно, задача государственного характера", - подчеркнула Шеларь.

Как считает эксперт, к такому пониманию приходит сегодня абсолютное большинство государств, в особенности тех, которые сильно пострадали от этой эпидемии.

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