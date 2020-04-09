Шеларь: к прежней Молдове мы уже не вернемся

Существующие прогнозы относительно того, что будет с мировой экономикой в ближайшем будущем, не внушают оптимизма, и, по оценкам экспертов, падение уровня ее развития может составить до двадцати процентов. Что же касается экономики Молдовы, то, по сравнению с мировой экономикой, наши потери будут не настолько велики, но радоваться тут нечему — скорее, это произойдет потому, что падать нам особо некуда. Как отметила в интервью радиостудии Sputnik Молдова экономический эксперт Галина Шеларь, в нашей стране уже много лет не принималась среднесрочная программа развития, а что касается долгосрочной, то ее не было вообще никогда.
"О том, что мир вокруг нас изменился, говорят в соцсетях, по телевидению, говорят и руководители нашей страны. В частности, премьер-министр сказал, что к Молдове, которая была до 17 марта, мы уже не вернемся", - заявила Шеларь.
"Президент дал поручение правительству продумать изменение подхода. Это очень принципиальная фраза. Важно именно изменить подход к развитию здравоохранения. Все должны осознать, что медицина — это не бизнес, а именно здравоохранение. То есть мы от медицины-бизнеса возвращаемся к охране здоровья, а это, безусловно, задача государственного характера", - подчеркнула Шеларь.
Как считает эксперт, к такому пониманию приходит сегодня абсолютное большинство государств, в особенности тех, которые сильно пострадали от этой эпидемии.
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