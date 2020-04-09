Димча: как изменится рынок недвижимости после карантина

Как правило, в моменты кризисных ситуаций многие экономические агенты приостанавливают свою деятельность, а спрос на недвижимость падает, сообщил в эфире радиостудии Sputnik Молдова эксперт в области недвижимости Вячеслав Димча.

Утро на Sputnik’e Димча: как изменится рынок недвижимости после карантина

В настоящий момент многие продавцы квартир — как профессионалы рынка недвижимости, так и рядовые граждане, желающие продать свое жилье, - все надежды связывают с возвращением из-за границы более 130 тысяч наших соотечественников. Эти люди находились там на заработках, и, вероятно, пожелают вложить заработанные средства в жилье, полагает эксперт по недвижимости Вячеслав Димча.

"Понятно, что это один из важных сегментов покупателей. Плюс к тому, на продажи жилья влияла доступность ипотечного кредитования, такие сделки составляли до 2/3 от общих продаж", - сказал эксперт.

Сейчас, как пояснил собеседник, количество таких операций приостановлено, и скорее всего, будет падать.

Однако есть надежда, что трудности такого рода — временные, и после снятия карантина продажи возобновятся, при этом, цены не упадут, так как есть и факторы, которые способствуют их удержанию на прежнем уровне.

"Сегодня более или менее стабилизировался лей, наша национальная валюта, и это дает надежду, что цены останутся такими же. Не будет спроса на квартиры, как раньше, потому что пандемия повлияла на доходы многих покупателей, но это временное явление", - считает эксперт.

В любом случае, недвижимость, как средство инвестиций заработанных денег, в Молдове вряд ли перестанет быть популярной, отметил Димча.

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