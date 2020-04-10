Могоряну: как жителям Кишинева будут начисляться коммунальные платежи

Председатель Ассоциации потребителей энергии Николай Могоряну рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, как будет осуществляться в период карантина расчет стоимости потребленных газа, а также тепло- и электроэнергии.

Утро на Sputnik’e Могоряну: как жителям Кишинева будут начисляться коммунальные платежи

Нацагентство по регулированию в энергетике выступило с заявлением, что при оформлении и подготовке платежек необходимо указывать показания, исходя из объемов потребленных услуг за март прошлого года. НАРЭ подчеркнуло, что новые правила направлены на защиту населения от неоправданных расходов, которые могут возникнуть из-за отраженного в счетах за весенние месяцы повышенного потребления, в частности природного газа, тепло- и электроэнергии, характерного для зимнего периода. Разъяснения по этому поводу дал председатель Ассоциации потребителей энергии Николай Могоряну.

"Это временная ситуация из-за карантинного режима, когда обход потребителей и считывание показаний счетчиков невозможны. У промышленных потребителей современные системы учета, позволяющие считывать данные на дистанции. А к бытовым потребителям надо приходить и снимать показания. Но сейчас это невозможно, поскольку передвижение ограничено", - отметил Могоряну.

По словам эксперта, в таком случае расчет производится, исходя из так называемого "предполагаемого потребления". Мера эта временная, только на период карантина. Потом, когда будет доступ к счетчикам, будет произведен перерасчет — кто превысил потребление, а кому, наоборот, прислали завышенные показания.

Такие расчеты, разъяснил Могоряну, будут применяться ко всем потребителям, у которых нет так называемых интеллектуальных систем учета, которые отсылают данные об использованных энергоресурсах дистанционно.

Кроме того, Могоряну напомнил, что НАРЭ приняло решение не отключать на время действия режима чрезвычайной ситуации от коммунальных услуг тех потребителей, которые не оплатят их.

"Когда все наладится, все показания будут сняты и перерасчет будет сделан, пусть люди будут спокойны", - заключил Могоряну.

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