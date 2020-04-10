10:15 10 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.85
  • USD18.28
  • RUB0.25
  • RON4.11
  • UAH0.67
Поиск
Срочно:
Николай Могоряну
© Photo : Flux

Могоряну: как жителям Кишинева будут начисляться коммунальные платежи

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
466 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200410/29829734/mogoreanu-kak-zhitelyam-chisinau-budut-nachislyatsya-kommunalnye-platezhi.html

Председатель Ассоциации потребителей энергии Николай Могоряну рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, как будет осуществляться в период карантина расчет стоимости потребленных газа, а также тепло- и электроэнергии.

Утро на Sputnik’e
Могоряну: как жителям Кишинева будут начисляться коммунальные платежи

Нацагентство по регулированию в энергетике выступило с заявлением, что при оформлении и подготовке платежек необходимо указывать показания, исходя из объемов потребленных услуг за март прошлого года. НАРЭ подчеркнуло, что новые правила направлены на защиту населения от неоправданных расходов, которые могут возникнуть из-за отраженного в счетах за весенние месяцы повышенного потребления, в частности природного газа, тепло- и электроэнергии, характерного для зимнего периода. Разъяснения по этому поводу дал председатель Ассоциации потребителей энергии Николай Могоряну.

"Это временная ситуация из-за карантинного режима, когда обход потребителей и считывание показаний счетчиков невозможны. У промышленных потребителей современные системы учета, позволяющие считывать данные на дистанции. А к бытовым потребителям надо приходить и снимать показания. Но сейчас это невозможно, поскольку передвижение ограничено", - отметил Могоряну.

Электросчетчик
© Sputnik / Виталий Аньков
ЧП из-за COVID-19: отключат ли газ, свет и воду, если не заплатил по счетам
По словам эксперта, в таком случае расчет производится, исходя из так называемого "предполагаемого потребления". Мера эта временная, только на период карантина. Потом, когда будет доступ к счетчикам, будет произведен перерасчет — кто превысил потребление, а кому, наоборот, прислали завышенные показания.

Такие расчеты, разъяснил Могоряну, будут применяться ко всем потребителям, у которых нет так называемых интеллектуальных систем учета, которые отсылают данные об использованных энергоресурсах дистанционно.

Кроме того, Могоряну напомнил, что НАРЭ приняло решение не отключать на время действия режима чрезвычайной ситуации от коммунальных услуг тех потребителей, которые не оплатят их.

"Когда все наладится, все показания будут сняты и перерасчет будет сделан, пусть люди будут спокойны", - заключил Могоряну. 

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Додон рассказал, что будет с курсом валют и тарифами на газ и электричество


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Лесной пожар в Чернобыльской зоне.
Лесные пожары в Чернобыльской зоне: произошел ли скачок уровня радиации
Как трудовые мигранты спасли людей во время пожара в Москве
Медали не нужны: мигранты о том, как спасали стариков во время пожара в Москве
У нас все получится! Sputnik Молдова: работаем, оставаясь дома
У нас все получится! Sputnik Молдова: работаем, оставаясь дома

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться